Гороскоп на 15 октября: Водолеям не следует переедать, а Тельцам сомневаться

Хороший день для общения и отдыха, запланированных и импровизированных развлечений. Самое время забыть о старых обидах и постараться наладить отношения с людьми, которые вам дороги. Могут напомнить о себе давние знакомые, порадуют знаками внимания особы, о которых вы вспоминаете с нежностью. Не следует придавать большого значения романтическим признаниям – люди щедры на них, но не всегда серьезны, говорит dvorec.ru.
Овен
У вас начался удачный период – рабочие вопросы разрешаться в вашу пользу, в отношениях будут царить гармония и понимание. Можно совершать крупные покупки и браться за масштабные проекты.
Телец
Отличный день для трудовой деятельности – смело подписывайте важные документы, можете брать кредит и заключать долгосрочные контракты. Благоприятный день для романтических отношений, помолвок и заключения браков. Не рекомендуется сегодня много есть, спать и сомневаться.
Близнецы
Рабочий день пройдет на ура – можете браться за любые дела. Не забудьте вечером хорошенько отдохнуть и подзарядиться положительными эмоциями.
Рак
Научитесь гибкости и лояльности – они вам понадобятся и в решении рабочих вопросов, и в личных отношениях. Во второй половине дня могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, а планы могут поменяться. В это время ваша гибкость также понадобиться.
Лев
Займитесь планированием и реализацией планов, которые возникают у вас в голове и там же и остаются. Придется еще приложить немало усилий, чтобы все реализовалось, но результат вас точно порадует. Не забывайте о своем здоровье.
Дева
Сегодня вы будете чувствовать подъем энергии, а готовность горы свернуть не покинет вас до вечера. Но не пытайтесь заниматься многими вещами одновременно – может получиться хаос.
Весы
Умение находить общий язык с людьми и брать ситуацию под контроль сделают вас сегодня героем. Главное - не забывать о границах и ориентироваться на свои ощущения.
Скорпион
Финансовая сфера может быть нестабильной – возможны незапланированные расходы. Возможно, придется немного экономить, но не критично. Ситуация наладится уже завтра.
Стрелец
Сегодня многие представители этого знака будут наслаждаться своей силой, могуществом и благополучием. Помните, что все хорошо в меру – не зазнавайтесь, иначе велика вероятность разочароваться.
Козерог
Приливы энергии могут сменяться у вас приливами меланхолии, когда вам не хочется никого видеть. Учтите, что только энергия общения будет вливать в вас бодрость и уверенность в себе.
Водолей
Уделите время и внимание своему питанию. Не переедайте, выбирайте здоровую пищу и соблюдайте режим. Это поможет вам сохранить здоровье и улучшить параметры фигуры, о которых вы так мечтаете. Занятия спортом также не помешают.
Рыбы
Сегодня удачный день для общения с деловыми партнерами, коллегами, друзьями и родственниками. Только придерживайтесь намеченных планов – тогда успеете все, что планировали. Не отказывайтесь от любовного свидания.