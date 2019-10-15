Ирина Хакамада на мастер-классе в Таллинне: «Ваш мозг может все»!

В зале было достаточно мужчин, но не тех, кого привели жены, а искренне интересующихся, как достичь успеха и не испугавшихся слушать советов женщины. Как выяснилось, существенная часть пришедших знакомы с ее лекциями - смотрели на Youtube, но пришли, чтобы услышать своего кумира, что называется, вживую.

Хакамада начала говорить с 15-минутным опозданием и вела диалог с публикой на одном дыхании почти три часа. На сцене она выглядела довольно сексуально и в то же время строго - в черном кожаном платье-сарафане и болеро, которое то и дело спадало, обнажая плечи экс-политика. Появилась Ирина Муцуовна перед залом и исчезла со сцены под электронную музыку, которую она сама очень любит.

Надо сказать, что Ирина Хакамада харизматична на миллион и оратор блестящий. Он умело держит внимание и интерес публики, используя элементы шоу, стендапа и обычной лекции.

Предлагаем вам самые меткие и емкие высказывания политика, оратора, публициста, которые работают в реальной жизни, что проверила на себе Хакамада.

1. Моя фишка: «Что бы ты ни делал, не делай того, что делают другие».

2. Я поставила себе цель соединить в своей жизни Запад и Восток и достигнуть того состояния, когда не надо чередовать эти понятия, а воспринимать вместе.

3. Я очень внимательно слушала людей. Всех, от уборщицы до олигарха. Ведь у каждого человека есть информация, которой нет у меня.

4. Мои лекции пронизаны квинтэссенцией Запада и Востока, всегда в них есть инь и янь. В Востоке хороша созерцательность, в Западе хорошо целеполагание.

5. Я не даю модели поведения. А сегодня все хотят волшебных таблеток. Я даю пинок. Пинок оптимизма, после которого можно попробовать двигаться. Для тех, кто уже движется, даю инструменты, с помощью которых можно найти свою дорогу.

6. Если вы хотите чего-то добиться, необходимо определить четко, чего вы хотите добиться? Не взять из гугла, а дать определение своими человеческими словами. Например, «быть счастливым на всю жизнь» (собирательный ответ из зала).

Дальше нужно определить: что это значит? Комфорт, гармония (спорное уточнение, так как гармония – это всего лишь пауза, отдых), деньги (уточните, сколько?) делать то, что хочу – а вот это важно, это самореализация.

7. Человек всегда может быть счастлив, если он удерживает баланс, в этом суть дао. Душа говорит «я хочу». Голова говорит «надо», и это «надо» необходимо заменить на «могу». Если есть хочу-могу, то следом будет «делаю». Все вместе - это есть свобода воли! Если вы держите этот баланс, то есть делаете то, что вы хотите, тогда и возникает счастье. Лучшие примеры баланса – это канатоходец, серфер. Если они двигаются быстро, то рискуют упасть, слишком медленно - тоже падают, а двигаясь равномерно, они держат баланс. Баланс – это устойчивость в движении.

8. Дао – это «путь», и он бесконечный. Чем быстрее вы двигаетесь к цели, тем дальше цель. Надо искать свои возможности и растворяться в большом мире, тогда вы будете каждый день рождаться заново.

9. Учитесь управлять своей энергией – это высшее искусство.

10. Не бойтесь кризисов. Ни один человек не может подняться, если он не упал. Движение должно быть всегда.

11. Экономьте энергию. Никогда не агрессию не отвечайте агрессией. Ставьте себе задачу: «Агрессии нет. Хочу результат»

12. Не перекладывайте ответственность за свою жизнь на других.

13. Включайте воображение. Подсознание разговаривает с человеком только через образы, оно не понимает языка, символов, жестов. Если подключить к воображению логику, то получится креативное мышление, а такие люди сейчас на вес золота. Креативный человек разворачивает уже идущий караван, и последний верблюд становится первым.

По законам дао, в любом тренде есть антитренд, и тот, кто его найдет, возьмет и разовьет, создаст новый тренд.

14. Делайте ставку на гуманитарную культуру.