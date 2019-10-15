Гороскоп Павла Глобы на неделю с 14 по 20 октября

Портал Woman`s day рассказал о главных советах астролога на период с 14 по 20 число. Старайтесь делать так, чтобы ваше настроение не портилось вместе с погодой.
Это будет основой стабильности в делах, в любви, в работе и в финансовой сфере.
Овен
Для Овнов неделя начнется не с самой позитивной ноты, потому что понедельник будет днем опасностей, страхов и неудач. Планеты и звезды окажутся в самом неудачном положении, что скажется на уверенности этих людей. Цифровые заговоры будут как нельзя кстати в начале недели, ведь осложнятся отношения со второй половинкой и дела на работе. Найти компромисс окажется невероятно сложной задачей.
В другие дни Овнам лучше сфокусироваться на самых важных задачах, не начиная пока ничего нового. Если представители этого знака не будут отвлекаться, то уже к пятнице смогут добиться всего, чего хотели. Все новое лучше начинать как раз в этот день. К большим проблемам может привести безответственность и торопливость.
Телец
Астролог отмечает, что поиски второй половинки будут затруднены, потому что планеты сейчас не в самом благоприятном положении. Только на выходных Тельцам улыбнется фортуна, которая поможет преуспеть в том, в чем они захотят. Главное — не торопить события и не рваться в бой первые пару дней: в понедельник и вторник. В бизнесе и на работе лучше настроиться на простые дела и обязанности. По утрам заряжать себя удачей на весь день Тельцам поможет положительная энергетика.
Близнецы
Эта неделя будет просто идеальной. Близнецы относятся к самым энергичным и активным знакам Зодиака, что поможет им преуспеть в любви и в делах. Это их время, их период, который откроет для них новые пути уже в понедельник — один из самых продуктивных и позитивных дней недели. Людям этого знака удастся найти вторую половинку, обрести счастье либо обнаружить новый источник доходов.
Близнецам можно с головой уйти в семейные дела, взять отпуск или полностью сфокусироваться на работе. Положительно на удаче скажутся новые встречи, смена обстановки, шопинг. Можно обновить гардероб, купить что-то для дома или преподнести неожиданный подарок любимым людям. Близнецы не являются скупыми людьми, что поможет им в любви и дружбе.
Рак
Даже в самые позитивные дни, 15 и 16 числа, Ракам важно жить в спокойном ритме. Павел Глоба советует не экспериментировать лишний раз, не торопиться и не рисковать. Лучше больше заботиться о себе и о своих близких. Не помешает также повысить свою отзывчивость и в плане работы, оказывать посильную помощь коллегам: это хорошо повлияет на отношения в коллективе.
Лев
Львам предстоит самая продуктивная неделя октября. Понедельник, четверг и пятница станут самыми благоприятными. В эти дни лучше избегать общения со злыми знаками Зодиака. Особенно опасным это может быть во вторник, когда планеты и звезды не смогут оказать Львам энергетическую поддержку.
Эта неделя идеальна для романтических и деловых знакомств, для работы с цифрами, для переговоров, для смены обстановки. Можно отправиться в командировку, в деловую или личную поездку. Не нужно сидеть на месте, потому что звезды располагают к активности. Оптимистичным и жизнерадостным Львам улыбнется удача.
Дева
Одинокие Девы могут узнать о себе что-то приятное из уст незнакомого человека, который, возможно, влюблен в них. Наступает время, когда одиноким представителям этого знака можно сфокусироваться на поисках второй половинки. При этом очень важно оценивать любовную совместимость и прислушиваться к шестому чувству.
Удача будет рядом с теми Девами, которые сосредоточены на заработке. Финансовые успехи ждут творческих представителей знака, а также всех, кто предусмотрителен, максимально внимателен к мелочам. Наиболее удачные дни для работы — 15 и 16 октября. Выходные тоже будут очень благоприятными из-за хорошей энергии звезд, так что на них лучше заняться семейными делами и отдыхом.
Весы
17, 18 и 19 число — самое благоприятное время для Весов. В эти дни им понадобится проявить смелость во всех сферах жизни, особенно в делах финансового характера и в любви. Не стоит ждать у моря погоды, так как в эти три дня энергия звезд станет очень созидательной. Это будут насыщенные, активные дни, в которые Весам улыбнется удача. От представителей этого знака потребуется инициатива, желание двигаться вперед.
Скорпион
У Скорпионов наступает время, в которое лучше быть самостоятельными и не просить поддержки со стороны. Если представители этого знака почувствуют, что им хочется побыть в уединении, это будет означать, что они на верном пути. С 15 по 20 число ожидается время расцвета манипуляторов и токсичных личностей. Скорпионам стоит задуматься о том, как защитить себя от чужой негативной энергии. Самый лучший способ — уединение. Также полезно будет сфокусироваться на каких-то важных делах.
На работе стоит проявить осторожность в обращении с деньгами. То же самое касается покупок: лучше не увлекаться тратами до конца недели, особенно 15 числа, когда планеты и звезды будут негативно настроены.
Стрелец
Стрельцам стоит остерегаться энергетических вампиров и токсичных людей. Существует семь признаков, по которым можно определить опасного человека, который может лишить удачи. Такие неприятные встречи ждут Стрельцов ближе к концу рабочей недели. 15 и 16 числа их, наоборот, ожидают благоприятные изменения, удача и успех.
В начале недели можно браться за новые дела, рисковать, совершать покупки. С четверга лучше проявлять больше осторожности, особенно в делах, которые связаны с финансами. В любви Стрельцов на этой неделе ожидает большая удача. Одинокие представители этого знака могут найти вторую половинку. Тем, кто уже в отношениях, удастся перевести их на новый уровень.
Козерог
Середина рабочей недели — время пикового всплеска позитивной энергетики. В это время Козерогам удастся справиться со всеми обязанностями и трудными задачами, которые на них возложит начальство. Если Козероги сами являются начальниками и лидерами, то в эти дни они смогут расположить к себе подчиненных.
Водолей
Водолеям стоит быть более инициативными на этой неделе. Нужно показать партнерам по бизнесу, начальству и коллегам свою готовность к решению любых проблем, даже самых сложных и неприятных. В любовной сфере Водолеям тоже повезет: представители этого знака смогут найти свою любовь либо укрепить уже существующую связь. 17, 18 и 19 октября в этом плане станут идеальными днями.
Существует пять вещей, которые чаще всего приводят к черной полосе. Их нужно остерегаться в первую очередь, особенно 15 октября, когда планеты и звезды окажутся в очень плохом положении. В этот же день стоит как можно меньше вступать в ссоры и конфликты с людьми, меньше лениться и больше внимания уделить неотложным делам.
Рыбы
В финансовом и рабочем плане эта неделя будет не самым удачным временем. Павел Глоба отмечает, что в некоторых ситуациях придется рисковать, в других — закрывать глаза на чужое безрассудство и чужую лень. Если возникнут сложности с деньгами, то лучше отказаться от покупок и воспользоваться тремя способами избавления от финансовых проблем.
Настроение Рыб будет уязвимым, поэтому лучше остерегаться людей, которые постоянно излучают негатив. Также и самим Рыбам не стоит быть импульсивными в общении с близкими людьми, потому что разрушить доверие и любовь гораздо проще, чем построить. Неделя очень сложна и опасна, но это не значит, что не будет времени для ярких позитивных эмоций. На выходных Рыб ожидает масса позитива, любви и тепла.