Гороскоп Павла Глобы на неделю с 14 по 20 октября

Это будет основой стабильности в делах, в любви, в работе и в финансовой сфере.

Овен

Для Овнов неделя начнется не с самой позитивной ноты, потому что понедельник будет днем опасностей, страхов и неудач. Планеты и звезды окажутся в самом неудачном положении, что скажется на уверенности этих людей. Цифровые заговоры будут как нельзя кстати в начале недели, ведь осложнятся отношения со второй половинкой и дела на работе. Найти компромисс окажется невероятно сложной задачей.

В другие дни Овнам лучше сфокусироваться на самых важных задачах, не начиная пока ничего нового. Если представители этого знака не будут отвлекаться, то уже к пятнице смогут добиться всего, чего хотели. Все новое лучше начинать как раз в этот день. К большим проблемам может привести безответственность и торопливость.

Телец

Неблагоприятным для Тельцов станет начало недели. На работе может появиться много проблем, которые нужно будет срочно решить, а вторая половинка Тельцов потребует к себе больше внимания, на которое не будет хватать сил. В этом плане повезет одиноким представителям этого знака, которые могут посвятить все время и силы любым важным делам.

Астролог отмечает, что поиски второй половинки будут затруднены, потому что планеты сейчас не в самом благоприятном положении. Только на выходных Тельцам улыбнется фортуна, которая поможет преуспеть в том, в чем они захотят. Главное — не торопить события и не рваться в бой первые пару дней: в понедельник и вторник. В бизнесе и на работе лучше настроиться на простые дела и обязанности. По утрам заряжать себя удачей на весь день Тельцам поможет положительная энергетика.

Близнецы

Эта неделя будет просто идеальной. Близнецы относятся к самым энергичным и активным знакам Зодиака, что поможет им преуспеть в любви и в делах. Это их время, их период, который откроет для них новые пути уже в понедельник — один из самых продуктивных и позитивных дней недели. Людям этого знака удастся найти вторую половинку, обрести счастье либо обнаружить новый источник доходов.

Близнецам можно с головой уйти в семейные дела, взять отпуск или полностью сфокусироваться на работе. Положительно на удаче скажутся новые встречи, смена обстановки, шопинг. Можно обновить гардероб, купить что-то для дома или преподнести неожиданный подарок любимым людям. Близнецы не являются скупыми людьми, что поможет им в любви и дружбе.

Рак

Самый трудный день недели — 20 октября, когда на Раков может напасть апатия. Возможны неурядицы дома и на работе. Во многих случаях это будет связано с проблемами в общении и нахождении компромиссов с людьми. Избавиться от возможного стресса и негатива Ракам помогут дыхательные техники