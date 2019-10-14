Седокова посетила матч своего женатого возлюбленного из Латвии

12 октября в Instagram Анны появилось короткое видео, сделанное на игре баскетбольного клуба «Химки». В нем принимал участие и новый возлюбленный звезды. Она засняла не только его игру, но и поставила тэг.

Вероятно ролик был заснят 11 октября в «Арена Мытищи», где команда «Химки» встречалась с «Басконией».

Клуб Тиммы одержал победу над гостями со счетом 79 : 76. Отличное взаимодействие продемонстрировали Бертанс и Тимма: Дайрис отдал передачу, а Янис забил трехочковый. Но после третьего фола ему пришлось отправиться на скамейку. Следующий матч пройдет 14 октября в Саратове с командой «Автодор».

Напомним, некоторое время назад Янис Тимма объявил, что разводится с матерью своего сына Кристиана Саной. Тогда в СМИ появились слухи о том, что у баскетболиста завязался роман с Анной Седоковой, которой Сана посвятила Седоковой несколько резких выражений. Бывшая солистка «ВИА Гры» ей ответила.

ФОТО: instagram.com/annasedokova