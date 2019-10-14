«Всегда так разговаривай!»: жена Прилучного заговорила на китайском языке

А на днях актриса всех удивила. Она записала видеоролик в виде своей визитки. Муцениеце представилась и рассказала о себе на китайском языке. Она старалась говорить с выражением и правильно ставить ударения, избегая акцента. Поклонники были поражены способностями девушки. По всей видимости, она готовится к съемкам в Азии. «Всегда так разговаривай!» — восхитилась коллегой Анна Цуканова-Котт.

А фанаты Агаты не могли скрыть своих эмоций и даже недоумения. «Вообще не понятно, но очень загадочно», «Это реальные слова?», «Почти без акцента, круто», «Какая молодец», «Офигеть ! Мало того , что проговорить а ещё это наизусть выучить», «Интересно, что было сказано! Круто и ничего не понятно!» — отреагировали подписчики.