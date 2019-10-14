Видео: Ольга Бузова впервые выпустила клип, в котором полностью одета

Действие клипа происходит в осеннем парке, поэтому на Ольге красуются шерстяной свитер и теплые штаны. На сей раз она не пытается эпатировать зрителей провокационными движениями и макияжем, а делает ставку на душевные страдания.

Песня пронизана тоской по ушедшей любви. Похоже, что артистка вернулась к теме своего развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, которая в свое время дала невероятный толчок ее музыкальной карьере. Отметим, что сейчас спортсмен счастлив в новом браке и ждет от своей супруги-модели уже второго ребенка, а вот Бузова с новым избранником не определилась, ищет достойных кандидатов на телешоу. Даже Тимур Батрутдинов, которого активно сватали певице, отмечает, что она всех мужчин сравнивает с Тарасовым.