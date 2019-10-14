Тилль Линдеманн променял Светлану Лободу на молодых красоток

Экс-солистке «ВИА Гры» артист предпочел компанию из молодых красоток — именно в такой компании Тилля, распивающего шампанское, заметили в баре отеля «Кемпинский».

Кроме того, Линдеманн сходил на прощальный концерт группы «Ленинград», а гуляя по Питеру, с удовольствием фотографировался с фанатками. В Сети появилось несколько фото и видео с рокером в обнимку с симпатичными девушками. При этом за все два дня Лобода рядом с Тиллем так и не появилась.

А ведь буквально недавно в интервью Ксении Собчак певица заявила, что по уши влюблена, потому что наконец-то нашла подходящего для себя мужчину, под которого готова «прогибаться». Также артистка похвасталась, что у них с Линдеманном идеальные отношения на расстоянии.