Тилль Линдеманн променял Светлану Лободу на молодых красоток

Солист известной немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн весело провел выходные в Санкт-Петербурге. Однако на этот раз певец отдыхал без Светланы Лободы, с которой, по слухам, его связывают близкие отношения, пишет Экспресс газета.
Экс-солистке «ВИА Гры» артист предпочел компанию из молодых красоток — именно в такой компании Тилля, распивающего шампанское, заметили в баре отеля «Кемпинский».
Кроме того, Линдеманн сходил на прощальный концерт группы «Ленинград», а гуляя по Питеру, с удовольствием фотографировался с фанатками. В Сети появилось несколько фото и видео с рокером в обнимку с симпатичными девушками. При этом за все два дня Лобода рядом с Тиллем так и не появилась.
А ведь буквально недавно в интервью Ксении Собчак певица заявила, что по уши влюблена, потому что наконец-то нашла подходящего для себя мужчину, под которого готова «прогибаться». Также артистка похвасталась, что у них с Линдеманном идеальные отношения на расстоянии.
Правда, распространяться подробно о романе с музыкантом Светлана не стала, оговорившись, что связана неким контрактом.Между тем публика до сих пор с подозрением относится к роману Линдеманна и Лободы. Ходят упорные слухи о том, что певица на самом деле давно живет вместе со своим продюсером Нателлой Крапивиной, а с рокером встречается для отвода глаз. Тилль же связался с артисткой ради того, чтобы она пиарила его в России.