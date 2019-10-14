Порча и энергия смерти: какие фотографии ни в коем случае нельзя хранить в доме

Фотография — это не просто картинка. По словам специалистов, каждая фотография несет в себе какую-то энергетику, которая может быть как положительной, так и отрицательной. В зависимости от этого снимок может помогать человеку или же вредить. Бывает и так, что временами энергетика снимка портится, поэтому периодически их нужно менять.

Фотографии с пятнами

Наверняка вы уже не раз замечали, что на той или иной фотографии со временем возникают пятна. Иногда они появляются так внезапно, что нереально понять, почему они появились. По словам эзотериков, пятно на снимке — это веская причина его выбросить. Иногда фотографии таким образом намекают, что человек со снимка вскоре серьезно заболеет.

Если вы заметили, что пятно находится на определенном человеке, то ему стоит пройти полное медицинское обследование, чтобы после не было поздно. Также пятна на снимках говорят о сглазе и порче, и несут в себе темную энергетику. Лучше их заменить на свежие снимки без каких-либо пятен. Благо, в современном мире распечатать фотографию не сложно.

Фотографии умерших

Пожалуй, у каждого в доме есть фотографии бабушек, дедушек и других родственников, которые уже покинули наш мир. Такие снимки считаются самыми ценными, ведь зачастую имеются в единственном экземпляре. Вот только выставлять их на показ — это очень плохая идея, потому что фотографии усопших несут в себе энергетику смерти.

При этом не стоит думать, что все фотографии с бабушками нужно тут же сжечь. Совершенно нет. Если это просто снимок, то его нужно держать в закрытом месте. Не нужно по комнате развешивать портреты мертвого человека. А вот если на снимках запечатлена похоронная процессия или же гроб, то такие фотографии нужно хранить в конверте из плотной бумаги, чтобы они не просвечивали.

Фотографии злых людей

Ссоры — это настолько обыденное дело, что никто не обращает на них внимания. Особенно если речь идет о ссоре, которая быстро и мирно закончилась. Тем не менее бывает и так, что человек просто ненавидит всех вокруг и ищет повод, чтобы с кем-то поругаться. Он постоянно обсуждает других за их спинами и устраивает различные каверзы.

Если у вас дома есть фотографии с такими токсичными людьми, то лучше сразу же от них избавиться, потому что счастья они вам не принесут. Во-первых, вид такого человека не будет приносить вам удовольствия. Во-вторых, его пагубная энергетика может негативно сказываться на вашем здоровье и здоровье вашей семьи.

Фотографии природы

Природа — это самое прекрасно, что есть в мире, поэтому ее, конечно же, хочется запечатлеть. Часто люди тратят годы жизни на путешествия по всему миру, чтобы сделать красивые снимки природы и после украсить ими свое жилище. Однако нужно помнить, что не все снимки природы несут положительную энергетику.