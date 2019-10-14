Василиса Володина: четыре знака Зодиака стоят на пороге встречи судьбы 14-21 октября

Овнам новый период подарит осуществление давней мечты. Ее реализация будет с одной стороны долгожданной, но с другой абсолютно внезапной. Выполнить задуманное Овнам поможет новый знакомый. Судьбоносная встреча произойдет дома у знакомых или дальних родственников.

Причем поначалу ничто не будет предвещать получения счастливого билета. Овны отнесутся к новому знакомому достаточно прохладно. Но в дальнейшем между Овном и новым знакомым завяжутся крепкие взаимоотношения. Новый знакомый настолько проникнется нуждами и забота представителей знака, что окажет полное содействие в реализации его тайной мечты.

Для Близнецов период с 13 по 21 октября принесет встречу, которая изменит ход всей их жизни. Представители знака познакомятся с человеком, который сделает им очень выгодное предложение. Оно будет связано с их профессиональной сферой, и откроет Близнецам множество перспектив для развития.

Возможно, представителям знака предложат новое место службы, которое повысит их доходы, или период принесет возможность начать собственный бизнес-проект. В любом случае представителям знака стоит быть внимательнее к новым знакомым: ведь кто-то из них сыграет большую роль в их судьбе.

Амбициозные Львы давно вынашивали планы, связанные с творческой реализацией. Ведь не секрет, что представители знака падки на чужое внимание, а сцена и софиты манят их магнитом. Кроме того, Львы болезненно зависимы от чужой оценки, а их страшный сон — это потеря уважения и авторитета.

Именно с 13 по 21 октября у Львов будет возможность добиться признания в выбранной сфере. Это произойдет через знакомство с влиятельным человеком.

У Львов давно есть увлечение, которое занимает все их свободное время. Новый знакомый не только по достоинству оценит начинания представителей знака, но и поможет обрести общественное признание.

У Козерогов период будет насыщен чередой различных знакомств. Однако все они будут связаны с личной сферой.

Не важно планируют ли заводить новые связи или нет. На представителей знака в любом случае будут сыпаться встречи и знакомства.

Звезды рекомендуют Козерогам быть осторожнее. Ведь часть из этих знакомств может принести некоторые проблемы, часть подарит приятные впечатления, а всего одно будет послано самой судьбой.

Оно может принести в жизнь Козерогов долгожданную любовь. Однако избранник может затеряться среди случайных людей. Поэтому представителям знака будет важно не терять голову от постоянно меняющихся впечатлений.

Подбору окружения в это время стоит уделить особое внимание. Воспользуйтесь случаем и создайте вокруг себя мощную команду соратников.