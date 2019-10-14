Пн, 14.10.2019
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  • Стала известна правда о романе Любови Успенской с женатым актером

Стала известна правда о романе Любови Успенской с женатым актером

Любовь Успенская в Юрмале.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В Интернете стали распространяться слухи о романе 65-летней певицы Любови Успенской с 55-летним актером театра и кино Михаилом Ефремовым. Поводом для этого послужило поведение самой исполнительницы, которая не стала скрывать нежных чувств к артисту после спектакля «Амстердам» в театре «Современник», пишет Экспресс газета.

Когда участники постановки вышли к публике на поклон, Успенская неожиданно выбежала к сцене и страстно обняла Ефремова. Позже певица с восторгом отозвалась об игре Михаила в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Вчерашний вечер, который я посвятила спектаклю "Амстердам", принес мне массу впечатлений, позитивных эмоций и энергии. Михаил Ефремов, мой друг, актер, просто невероятный человек, спасибо тебе за приглашение! Зарядилась по полной. Всем настоятельно рекомендую посетить этот спектакль,

— написала Успенская.

Между тем, певицу и до этого замечали в компании Ефремова. В частности, парочка засветилась во время отдыха в Майами (штат Флорида, США). «Мы встретились, чтобы провести время вместе, в приятной обстановке», — прокомментировала эту информацию сама Успенская. Стоит добавить, что Михаил Ефремов женат. Замужем находится также Любовь Успенская, причем раньше певица признавалась, что на измену она не способна.

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