Сделает ваш понедельник приятнее! Эстонская звезда реалити-шоу показала шикарную фигуру в кружевном белье

Эстонская звезда реалити-шоу 26-летняя Мэрилин Нау поделилась в социальных сетях откровенными снимками.
Уроженка Пярну, которая в свои 26 лет уже добилась впечатляющих успехов, частенько радует поклонников яркими фотографиями. Мэрилин, которая представляла Эстонию на конкурсе в Лас-Вегасе, в недавнем прошлом произвела фурор на жаркой вечеринке в Голливуде, стала успешной модельню и благотворительным деятелем.
Очень сексуальный проект на подходе, которым хочу поделиться со всей Эстонией,
— подписала Нау студийные снимки, на которых позирует в красивом кружевном белье.