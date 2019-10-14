Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которые разбогатеют в конце октября

Главными счастливчиками периода Павел Глоба называет Львов. По его словам, у представителей этого знака Зодиака осенью на поверхность всплывут старые долги, но Львы быстро найдут способ с ними справиться, открыв параллельно для себя настоящий источник финансового благополучия. Возможно, вы получите наследство или выиграете в лотерею. Это время большого богатства и перемен в вашей жизни.

Козероги получат финансовый успех также неожиданно и приятно. Вы, подобно Львам, можете получить большое наследство, выиграть в лотерею. Также вам благоволит удача на работе. Ожидайте взлета по должности и внушительную прибавку к заработной плате. Полученные деньги Павел Глоба рекомендует вложить, и тогда этих средств хватит не только вашим детям, но и внукам.

Водолеям в конце октября удача позволит устранить все проблемы, давившие на вас долгое время. Вы рассчитаетесь со всеми долгами, в том числе с ипотекой, если захотите. Решение всех проблем произойдет неожиданно и внезапно, и вы почувствуете, как с плеч падает пресловутая гора.