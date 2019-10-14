Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которые разбогатеют в конце октября

Известный российский специалист по звездам, астролог Паве Глоба назвал знаки Зодиака, которые, по его словам, разбогатеют в конце октября 2019 года.
Главными счастливчиками периода Павел Глоба называет Львов. По его словам, у представителей этого знака Зодиака осенью на поверхность всплывут старые долги, но Львы быстро найдут способ с ними справиться, открыв параллельно для себя настоящий источник финансового благополучия. Возможно, вы получите наследство или выиграете в лотерею. Это время большого богатства и перемен в вашей жизни.
Козероги получат финансовый успех также неожиданно и приятно. Вы, подобно Львам, можете получить большое наследство, выиграть в лотерею. Также вам благоволит удача на работе. Ожидайте взлета по должности и внушительную прибавку к заработной плате. Полученные деньги Павел Глоба рекомендует вложить, и тогда этих средств хватит не только вашим детям, но и внукам.
Рыбы в октябре благодаря своей рассудительности распознают заведомо невыгодный проект и откажутся от него в свою пользу. Контакт с неприбыльными сделками заберет от вас много энергии, что вы распознаете еще на самом раннем этапе. В результате вы получите массу сил, которые направите на полезные работы, что уже в конце этого месяца принесет свои плоды.