В октябре проблемы с деньгами подстерегают многих: влияние планет сильно отразится на денежной сфере. Не оказаться на мели поможет финансовый гороскоп на неделю с 14 по 20 октября.
Нас ждет неделя «пороков и слабостей»: не удивляйтесь, если вдруг захочется купить очередную безделушку за баснословные деньги, перенести работу на другую неделю или отказаться от сложного, но прибыльного дела. Расслабленно-апатичное состояние, следствие активизации Венеры и Нептуна, негативно скажется на деловой сфере: возможны инциденты, связанные с ошибками, опозданиями, просчетами. Нам будет сложно концентрироваться, ясно излагать свои мысли, принимать решения. Противостоять энергии звезд можно, если запрограммировать свое сознание на успех.
Овен
Работа в прямом смысле может давить на Овнов: какие-то проблемы, обстоятельства, дедлайны заставят чувствовать себя под прессом. Астрологи советуют заранее перенести все, что возможно, на более поздние сроки и распрощаться со всем, что ограничивает личное и профессиональное развитие. Это может быть привычка поздно вставать или не выполнять обещания. Именно привычки бедных людей не дают Овнам разбогатеть, затмевая амбиции и возможности.
Телец
По прогнозам астрологов, Тельцам во второй половине октября лучше действовать продуманно: тогда получится избежать роковых ошибок, а также исправить допущенные ранее недочеты. Смена лунной фазы — удачный момент, чтобы поправить отчеты, прикинуть собственные перспективы на работе, сменить стратегию продвижения и улучшить свое финансовое положение.
Близнецы
Переменчивое настроение и стремление быстрее покончить с трудоемкими делами, которыми наградит Венера в Скорпионе, принесут Близнецам неприятные минуты. Эксперты dailyhoro.ru советуют усиливать энергетику и учиться терпению. Можно медитировать на эти темы, работать над собой, тогда появятся возможности в корне изменить финансовое положение. Терпеливым и расчетливым Близнецам может подвернуться выгодное предложение, перспективная работа или увлечение, способное принести крупные деньги.
Рак
Астрологи советуют Ракам не пренебрегать разными методами достижения желаемого. Остерегаться стоит лишь грязной игры: авантюры имеют свойство раскрываться в самый неподходящий момент. Венера в Скорпионе призывает действовать исключительно в своих интересах: дела и проекты, где задействованы две стороны, будут даваться с трудом. Деньги лучше вложить в необходимые вещи.
Лев
Меркурий в Скорпионе сделает мысли более глубокими и понятными, благодаря чему получится реализовать многие бизнес-планы. А вот для финансовых операций неделя не подходит. Девам во второй половине октября как никому другому важно избегать долговых обязательств. Астрологи советуют не брать новых кредитов и по возможности раздать уже имеющиеся долги. На выходных душа может потребовать праздника, но не стоит устраивать его в ущерб завтрашнему дню — тогда неделя закончится благополучно.
Весы
Венера в Скорпионе предупреждает Весов о рисках получить какие-то размытые предложения или неясные, туманные поручения. Чтобы избежать недопонимания и разночтения, важно уточнять информацию. Также неделя сопряжена с проблемами со здоровьем. Астрологи советуют потратить больше времени и денег на качественный отдых. Это окажется лучшим вложением в октябре.
Скорпион
Планеты-покровители на этой неделе внесут свои коррективы в рабочие моменты: реализация планов и денежные операции могут проходить с затруднениями. Скорпионам важно держать под контролем финансовую сферу: в ближайшие дни можно неожиданно рискнуть в неподходящий момент или принять желаемое за действительное. Чтобы провести середину октября на волне удачи, не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать сейчас. Это касается и карьеры, и покупок, на которые сложно решиться, и прочих моментов в деловой сфере.
Стрелец
Стрельцам следует зорко следить за своими доходами и расходами. Деньги могут буквально ускользать. Особенно опустошительными окажутся покупки, касающиеся имиджа, обучения и семьи. В остальном Нептун привнесет в жизнь немного праздника, порадует новыми возможностями и ростом дохода. Так что в будние дни, помимо денег, нужно еще следить за денежными приметами и помнить о 12 секретах привлечения богатства.
Козерог
Вполне возможно, что вложений от Козерогов на неделе с 14 по 20 октября потребует не денежная, а любовная сфера. Предстоит выбрать, что сейчас важнее, и следовать намеченному курсу. По словам астрологов, лучше всего поставить на тихий ход рабочие моменты и сконцентрироваться на семье. Активизация Нептуна подсказывает, что у родных накопились претензии, а домашние проблемы вот-вот выйдут из-под контроля. Если сделать правильный выбор, то Козерогов посетят довольно креативные идеи о том, как выйти из кризиса.
Водолей
Астрологи советуют Водолеям воздержаться от фантазий о богатстве и не пробовать новые виды заработка. Нептун позаботится о том, чтобы блестящие на первый взгляд идеи оказались лишь фантазиями. Легкомысленное отношение к деловой сфере может сыграть злую шутку. Начать неделю лучше с планирования и урезания расходов, нелишним будет детально проверять документы, чеки и отчеты.
Рыбы
Двойственная ситуация: с одной стороны, Венера подарит отличные шансы для карьеры, с другой — Нептун помешает адекватно оценивать происходящее. Астрологи подсказывают простое решение этой проблемы: просите совета у тех, кому вы доверяете. Рыбы могут положиться на окружающих и вряд ли об этом пожалеют: наступает пора душевных бесед и полезных советов. Единственное, чего делать не следует — давать деньги в долг. Получить их обратно будет трудно, и это негативно скажется не столько на материальном положении, сколько на взаимоотношениях.