Финансовый гороскоп на неделю с 14 по 20 октября

Весы

Венера в Скорпионе предупреждает Весов о рисках получить какие-то размытые предложения или неясные, туманные поручения. Чтобы избежать недопонимания и разночтения, важно уточнять информацию. Также неделя сопряжена с проблемами со здоровьем. Астрологи советуют потратить больше времени и денег на качественный отдых. Это окажется лучшим вложением в октябре.

Скорпион

Планеты-покровители на этой неделе внесут свои коррективы в рабочие моменты: реализация планов и денежные операции могут проходить с затруднениями. Скорпионам важно держать под контролем финансовую сферу: в ближайшие дни можно неожиданно рискнуть в неподходящий момент или принять желаемое за действительное. Чтобы провести середину октября на волне удачи, не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать сейчас. Это касается и карьеры, и покупок, на которые сложно решиться, и прочих моментов в деловой сфере.

Стрелец

Стрельцам следует зорко следить за своими доходами и расходами. Деньги могут буквально ускользать. Особенно опустошительными окажутся покупки, касающиеся имиджа, обучения и семьи. В остальном Нептун привнесет в жизнь немного праздника, порадует новыми возможностями и ростом дохода. Так что в будние дни, помимо денег, нужно еще следить за денежными приметами и помнить о 12 секретах привлечения богатства.

Козерог

Вполне возможно, что вложений от Козерогов на неделе с 14 по 20 октября потребует не денежная, а любовная сфера. Предстоит выбрать, что сейчас важнее, и следовать намеченному курсу. По словам астрологов, лучше всего поставить на тихий ход рабочие моменты и сконцентрироваться на семье. Активизация Нептуна подсказывает, что у родных накопились претензии, а домашние проблемы вот-вот выйдут из-под контроля. Если сделать правильный выбор, то Козерогов посетят довольно креативные идеи о том, как выйти из кризиса.

Водолей

Астрологи советуют Водолеям воздержаться от фантазий о богатстве и не пробовать новые виды заработка. Нептун позаботится о том, чтобы блестящие на первый взгляд идеи оказались лишь фантазиями. Легкомысленное отношение к деловой сфере может сыграть злую шутку. Начать неделю лучше с планирования и урезания расходов, нелишним будет детально проверять документы, чеки и отчеты.

Рыбы