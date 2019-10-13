Гороскоп на неделю с 14 по 20 октября

Лев

Это будет спокойная неделя, во время которой звезды и планеты станут менее активными. Это позволит Львам сосредоточить всё свое внимание на той сфере, которая им покажется самой важной. Также на этой неделе Львы смогут научиться мыслить позитивно даже в трудных ситуациях. Этот навык очень важен для каждого человека.

Встречая неурядицы с улыбкой на лице и теплом в сердце, Львы смогут преуспеть в чем угодно. Самое главное для них сейчас —правильно расставить приоритеты, поставить перед собой важные цели. Очень важную роль для них будет играть интуиция. Шестое чувство не раз спасет Львов от фиаско и поможет им предугадывать шаги своих врагов.

Дева

У Дев начинается период, когда можно как следует расслабиться, отдохнуть. Это идеальное время для отпуска, для домашних дел, покупок, приобретения подарков. Также астрологи советуют Девам сфокусироваться на амурной сфере. В любви все должно быть спокойно и размеренно. Девам удастся разрешить семейные проблемы, найти компромиссы.

Аффирмации на успех и удачу помогут Девам избавиться от негативных программ, сомнений и отрицательных эмоций. Мысли формируют настоящее и будущее, поэтому очень важно настраиваться на нужный лад, особенно сейчас, когда сознание открыто для позитива. Девы будут очень удачливы в этот период, потому что почувствуют себя увереннее и лучше.

Весы

У Весов близятся очень важные перемены в жизни. Представители этого знака Зодиака смогут изменить судьбу и очистить карму . Для этого нужно совершать добрые поступки, помогать близким людям, быть для них опорой во всем. В конце недели стоит сфокусироваться на себе. На выходных можно прогуляться по магазинам, обновить гардероб, сделать новую прическу, сменить обстановку.

Полезными станут поездки в другой город иди даже страну. Не стоит отказываться от командировок, а также от приглашений со стороны дальних родственников или родителей. В бизнесе и на работе Весам потребуется немного хладнокровия и спокойствия. Дома должен быть порядок, равно как и на рабочем месте.

Скорпион

Скорпионы могут встретиться с новыми проблемами. Вполне возможно, что кто-то из недоброжелателей решит навредить Скорпионам, что может немного замедлить процесс становления их успеха в делах, бизнесе и на работе. Панацеей от войн на финансовом фронте будет безразличие, поэтому не стоит реагировать на выпады врагов. Дома тоже возможны конфликты, так что Скорпионам лучше воспользоваться заговорами от ссор.

Очень важным днем станет понедельник. Планеты активизируются и помогут Скорпионам определиться с задачами и настроиться на нужный лад. В понедельник стоит отбросить в сторону все сомнения и весь скептицизм, так как они будут тормозить развитие и помешают принимать важные решения.

Стрелец