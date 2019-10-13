Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 14 по 20 октября

Каким бы плохим или хорошим для вас ни был грядущий период, помните о том, что шансы на воплощение мечты в реальность есть у всех нас. В этом нам готова помочь сила мысли, ведь наши чаяния материальны и связаны с окружающим нас миром и будущим гораздо сильнее, чем кажется.

Овен

У Овнов наступают дни, когда они могут преуспеть на работе и в финансовой сфере жизни. Это будет идеальное время для совершения дорогостоящих покупок, для оформления кредита на важные нужды и покупки подарков для близких. Стоит избегать передачи денег взаймы: велика вероятность того, что они не вернутся обратно, либо для этого придется поссориться с человеком.

Улучшить свое финансовое положение Овнам помогут семь полезных правил на каждый день. А вот в любви и в дружбе помогать им будет лишь здравый смысл и спокойствие. Импульсивные поступки и слова могут построить непреодолимую стену между влюбленными, родственниками или друзьями. Людям этого знака нужно быть готовыми к тому, чтобы объяснить тот или иной поступок.

Телец

У представителей этого знака период с 14 по 20 число будет крайне непредсказуемым, беспокойным, невероятно ярким и запоминающимся. Вполне возможно, что именно сейчас у Тельцов в жизни произойдет что-нибудь неординарное и важное. Это будет началом нового этапа, который откроет перед ними новые двери и закроет старые.

Это значит, что можно смело начинать новые проекты, дела в бизнесе и на работе. Можно разрывать токсичные отношения и вступать в более здоровые и новые, причем без доли сожаления. Самое главное — уметь быстро восстановить энергию и силы, ведь их сейчас может не хватать. Именно про такое время говорят: «Что бы ни происходило, всё к лучшему». Не нужно сожалеть — нужно двигаться вперед при любом раскладе.

Близнецы

У людей, рожденных под этими звездами, повысится эмпатия; удивительно то, что такой поворот может быть опасным. Им сейчас не стоит зацикливаться на делах и чувствах окружающих, потому что жизнь может преподнести не самые приятные сюрпризы им самим. Близнецам придется разгребать собственные проблемы, которые накопились за долгое время и которые появятся сейчас.

В условиях повышенного стресса Близнецам нужно больше отдыхать, причем желательно в уединении. Поможет смена обстановки: можно на выходных поехать в другой город или, наоборот, закрыться дома и перечитать любимую книгу, пересмотреть все любимые фильмы. Можно сделать то, что Близнецам не свойственно, чего они не делали уже давно. Самое главное — получить удовольствие от выходных.

Рак