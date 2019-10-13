Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 14 по 20 октября

Василиса Володина — одна из ведущих экспертов в области астрологии на данный момент. Ее прогнозы помогают людям преуспевать в любви, в делах и в любой другой сфере, сохраняя баланс, внутреннюю гармонию и удачу.
Каким бы плохим или хорошим для вас ни был грядущий период, помните о том, что шансы на воплощение мечты в реальность есть у всех нас. В этом нам готова помочь сила мысли, ведь наши чаяния материальны и связаны с окружающим нас миром и будущим гораздо сильнее, чем кажется.
Овен
У Овнов наступают дни, когда они могут преуспеть на работе и в финансовой сфере жизни. Это будет идеальное время для совершения дорогостоящих покупок, для оформления кредита на важные нужды и покупки подарков для близких. Стоит избегать передачи денег взаймы: велика вероятность того, что они не вернутся обратно, либо для этого придется поссориться с человеком.
Улучшить свое финансовое положение Овнам помогут семь полезных правил на каждый день. А вот в любви и в дружбе помогать им будет лишь здравый смысл и спокойствие. Импульсивные поступки и слова могут построить непреодолимую стену между влюбленными, родственниками или друзьями. Людям этого знака нужно быть готовыми к тому, чтобы объяснить тот или иной поступок.
Телец
Это значит, что можно смело начинать новые проекты, дела в бизнесе и на работе. Можно разрывать токсичные отношения и вступать в более здоровые и новые, причем без доли сожаления. Самое главное — уметь быстро восстановить энергию и силы, ведь их сейчас может не хватать. Именно про такое время говорят: «Что бы ни происходило, всё к лучшему». Не нужно сожалеть — нужно двигаться вперед при любом раскладе.
Близнецы
У людей, рожденных под этими звездами, повысится эмпатия; удивительно то, что такой поворот может быть опасным. Им сейчас не стоит зацикливаться на делах и чувствах окружающих, потому что жизнь может преподнести не самые приятные сюрпризы им самим. Близнецам придется разгребать собственные проблемы, которые накопились за долгое время и которые появятся сейчас.
В условиях повышенного стресса Близнецам нужно больше отдыхать, причем желательно в уединении. Поможет смена обстановки: можно на выходных поехать в другой город или, наоборот, закрыться дома и перечитать любимую книгу, пересмотреть все любимые фильмы. Можно сделать то, что Близнецам не свойственно, чего они не делали уже давно. Самое главное — получить удовольствие от выходных.
Рак
В любовной сфере Раков ожидают большие и приятные изменения, которые придут не сразу. Нужно настроиться на позитивный лад, чтобы не распугать всех поклонников и поклонниц переживаниями и негативом. В семейных делах важно не перекладывать ответственность на кого-то другого, а научиться решать все самостоятельно.
Лев
У Львов наступает время, когда можно заниматься юридическими проблемами, переговорами, договариваться с коллегами, близкими и даже с врагами. Сила слова будет самой важной, самой передовой и весомой. Поступки тоже важны, но только красноречивые Львы смогут сильно продвинуться вперед в делах, в любви и в других сферах.
На этой неделе людям, рожденным под данным знаком, удастся изменить свою судьбу и внести коррективы в свою жизнь. В этом им также помогут три эффективные практики. Пришло время не размениваться на мелочи, а брать то, что принадлежит им без остатка. Возможны разочарования на личном фронте, которые могут выбить Львов из колеи, но не нужно на них фокусироваться, так как они временны.
Дева
Враги и недоброжелатели могут стать друзьями для Дев, а самые близкие люди — ставить палки в колеса, но это не повод унывать или разрывать отношения. Нужно сделать вид, что всё нормально, и понаблюдать. Бить тревогу пока рано, звезды хотят видеть спокойных и миролюбивых Дев, которые умеют идти на компромиссы и договариваться. Тактика наблюдения многое расставит по местам.
В некоторых вопросах Девам все-таки придется дать отпор врагу. Например, это может касаться личной жизни. Допускать посягательств на счастье в любви нельзя. Если с проблемами на работе помогут разобраться полезные заговоры и немного уверенности, то в амурных делах нужно будет приложить чуточку больше усилий для сохранения баланса.
Весы
Ко многим проблемам стоит относиться по-философски, ведь они являются частью нашей жизни. При помощи их мы становимся сильнее. Весы могут проанализировать свои прежние ошибки и недочеты, чтобы продолжить беспрерывный процесс развития личности. Нужно с головой окунуться в дела и пытаться стать лучше.
Скорпион
Скорпионы могут на этой неделе встретиться лицом к лицу с очень неприятными людьми, которые будут пытаться взять свое силой, хитростью или другими неприятными для Скорпионов методами. Представителям этого знака нужно будет укрепить свою энергетику, чтобы защититься от манипуляторов, энергетических вампиров, токсичных людей. Все они станут очень опасными.
Это могут быть коллеги, друзья или новые знакомые. Порой они будут притворяться хорошими и пушистыми, хотя на деле окажутся теми еще иудами. Представителям этого знака стоит полагаться только на самих себя, не давать никому обещаний и не принимать ни от кого помощи. Не нужно позволять этим людям делать какой-то вклад в свою жизнь.
Стрелец
У Стрельцов ожидается проблемный период, в который им придется столкнуться с некоторыми неприятными неурядицами. Кому-то повезет больше, а кому-то меньше, но все люди этого знака так или иначе встретятся с проблемами. Астролог советует им не покупать ничего дорогостоящего и не браться за слишком сложные дела.
Рисковать тоже в середине октября не стоит, потому что звезды не настроены на помощь и поддержку. Заговоры от бед и проблем помогут Стрельцам снизить вероятность их появления. Некоторые из них будут скрытыми, поэтому о последствиях Стрельцы смогут узнать лишь немного позднее.
Козерог
Самое главное сейчас — это не паниковать, если что-то пойдет не так. Если на горизонте возникнут новые возможности, ими лучше воспользоваться. Не стоит бояться знакомств, совместной работы, принятия важных решений. Единственное, чего действительно стоит опасаться — это бессмысленных рисков.
Водолей
Самое главное для Водолеев — начать новую неделю правильно. В этом им помогут советы экстрасенсов, а также банальное чувство ответственности. Лучше не откладывать на потом важные дела: уже в понедельник стоит с головой окунуться в работу, чтобы успеть сделать все самое необходимое к пятнице. Очень важно в начале недели спланировать все заранее.
В отношениях с людьми не нужно бояться идти на примирение, искать компромиссы. Дружелюбные и рассудительные Водолеи будут впереди планеты всей. Они смогут помирить себя с кем-то и помочь решить людям чужой конфликт. Вполне возможно, что представители этого знака встретятся с дилеммами на своем пути, но в этом и есть суть данной недели — нужно научиться делать выбор быстро и беспристрастно.
Рыбы
Рыбам следует понять, чего они хотят от жизни. Сделать это порой бывает сложнее, чем непосредственно добиться чего-то стоящего, но лучше сфокусироваться именно на этой задаче. В период с 14 по 20 число будет решаться будущая судьба Рыб, хоть они того могут и не понять. В этот отрезок времени могут происходить какие-то важные события, обладающие особой силой.
Представителям этого знака Зодиака нужна решительность и невозмутимость. Им никак не помогут излишества, потому что всё должно быть в гармонии, потому что именно в таком состоянии находятся звезды и планеты сейчас. Рыбам пригодится их напористость и целеустремленность, но в некоторых ситуациях полезно побыть простыми наблюдателями.