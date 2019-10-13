Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, кого ждет удача в конце октября

Российский астролог Павел Глоба рассказал, кого из знаков Зодиака ждет позитивный период во второй половине наступившего октября 2019 года, пишет Topnews.
По словам эксперта, благоприятное время ожидает Раков. Представители этого знака Зодиака смогут облегченно вздохнуть, ведь у них не ожидается неприятностей. Пользуйтесь моментом и укрепляйте свои позиции, занимайтесь делами и не растрачивайте позитивные дни понапрасну.
У Стрельцов в конце октября не ожидается серьезных перемен. Этот период подходит для расслабления, самокопания и расстановки всего по полочкам. И пусть вам покажется, что период не дает насыщенных событиями дней, но в будущем вы будете благодарны этой передышке, которая позволила определиться с дальнейшим движением.
Несмотря на то что Рыб в октябре могут ждать размолвки с близкими, успех будет сопутствовать вам в карьере и во всех финансовых делах. Постарайтесь контролировать свои эмоции и сдерживать чувства, и тогда период ознаменуется для вас колоссальным ростом.