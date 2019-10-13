Стал известен новый диагноз Заворотнюк

Это диагноз, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку и не замечает людей.

«Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора. Это особый диагноз, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку и не замечает людей. Из-за угнетения сознания актриса постоянно спит», — говорится в сообщении.

По словам Mash, актриса не может самостоятельно передвигаться — на все процедуры её перевозят с помощью специальных каталок.