Вс, 13.10.2019
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Стал известен новый диагноз Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк.

ФОТО: Matytsin Valery / COVI

Актриса Анастасия Заворотнюк, которую по сообщениям российских СМИ, ранее выписали из больницы, находится в состоянии сопора, сообщает RNS со ссылкой на Telegram-канал Mash

Это диагноз, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку и не замечает людей.

«Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора. Это особый диагноз, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку и не замечает людей. Из-за угнетения сознания актриса постоянно спит», — говорится в сообщении.

По словам Mash, актриса не может самостоятельно передвигаться — на все процедуры её перевозят с помощью специальных каталок.

«Сейчас реабилитологи медицинского центра пытаются не допустить перехода прекоматозного состояния в кому», — указывается в сообщении.

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