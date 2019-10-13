Стал известен новый диагноз Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк, которую по сообщениям российских СМИ, ранее выписали из больницы, находится в состоянии сопора, сообщает RNS со ссылкой на Telegram-канал Mash
Это диагноз, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку и не замечает людей.
«Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора. Это особый диагноз, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку и не замечает людей. Из-за угнетения сознания актриса постоянно спит», — говорится в сообщении.
По словам Mash, актриса не может самостоятельно передвигаться — на все процедуры её перевозят с помощью специальных каталок.
«Сейчас реабилитологи медицинского центра пытаются не допустить перехода прекоматозного состояния в кому», — указывается в сообщении.