Сб, 12.10.2019
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Звезда эстонского реалити-шоу несколько часов домогался к 17-летней девушке: «После я прополоскала рот мылом»

Liis tutvus endast kaks korda vanema tõsielustaariga, kes teda peol ahistas.

ФОТО: Erakogu/@the.liis

Лийс — уроженка небольшого города в эстонской провинции. Порталу Elu24 девушка рассказала ужасающую историю, приключившуюся с ней в 2016 году, когда ей было всего 17 лет. 

Лийс познакомилась со звездой эстонского реалити-шоу, чье имя она отказалась называть, в 2016 году, когда ей только исполнилось 17 лет. 

Я встретила человека, который был довольно знаменит в то время. Он участвовал в одном реалити-шоу и на телевидении мелькал довольно часто,

— вспоминает Лиис.

Порталу Elu24 она рассказала, что их познакомили общие друзья. 

Естественно, я гордилась тем, что познакомилась со знаменитым человеком и даже смогла провести с ним немного времени на вечеринке. Он сразу проявил интерес к тому, откуда я и сколько мне лет,

— продолжила она. 

В то время мужчине было около 40 лет. По словам Лийс, у него также есть сын ее возраста. 

Так как все на той вечеринке выпивали, она тоже не стала отказываться. И чем больше времени проходило, тем настойчивее становились его намеки. 

Фото иллюстративное. 

ФОТО: Erakogu/@the.liis

Лийс, в то же время, уйти самостоятельно не могла. По ее словам, время было позднее, общественный транспорт уже перестал ходить, а на улице шел сильный снег. 

В конце концов, он начал крепко меня обнимать и целовать. Это было так ужасно, что я убежала и осталась сидеть в магазине Konsum до прибытия какого-нибудь транспорта. А уже добравшись до дома прополоскала рот жидким мылом...

— вспоминает Лийс ужасный опыт.

«Не все знаменитости святые и достойны поклонения...», — заключил Лиис.

Лиис поделилась своей историей в Instagram аккаунте «Ei on ei» (Нет — значит нет), созданном актрисой Мэрилин Юрман специально для молодых людей, которые подверглись сексуальному насилию, издевательствам, а также психологическому и физическому насилию.

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