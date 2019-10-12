ТОП-5 знаков Зодиака, которым в жизни нужно побольше драмы

Весь мир - театр и все мы в нем актеры. И это правда!
Некоторым людям нужно больше драмы в жизни. Будь-то их одежда, внешний вид или манера разговаривать.
Астрологи говорят, что есть знаки Зодиака, которые больше расположены к драматизму. Им просто нужно быть главными героями любого шоу.
1. Лев (23 июля - 22 августа)
Их личности театральны, их поведение театрально, и даже ослепительные вещи, которые они носят, театральны.
Харизма Львов привлекает и очаровывает других людей. Львы просто не могут жить, если они - не в центре внимания.
2. Дева (23 августа - 22 сентября)
Девы - очень тревожные, и это - не характер, а их образ. То, как они демонстрируют свои знания и опыт, никогда не бывает скучным или банальным.
Они не стараются специально быть в центре внимания, у них это получается само собой.
3. Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Скорпионы театральны в своей страсти. Они не сдерживаются когда им больно или плохо, не уклоняются от конфликта.
Они не делают ничего ожидаемого и очаровывают тем, как борются за внимание.
4. Телец (20 апреля - 20 мая)
Это тот тип людей, который может надеть на себя скучный наряд и сразу же заблистать даже в нем. Говорят, что Тельцы - упрямы, но это - не больше чем спектакль.
5. Весы (23 сентября - 22 октября)
Весы не любят конфликты, но им нравится, как люди взаимодействуют. У них есть определенный стиль, который бросается в глаза, и они достаточно социальны, чтобы иметь некоторую поддержку в том, как они выглядят!