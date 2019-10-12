Официально: Анастасия Заворотнюк впервые прокомментировала слухи о болезни

Анастасия Заворотнюк нарушила молчание и впервые за долгое время на ее странице в Instagram появилось сразу три поста.
Долгое время Анастасия Заворотнюк и ее семья отказывались от комментариев касательно слухов о болезни. Представили звезды отказывались от интервью и лишь передавали просьбу родных уважать их решение не распространяться с подробностями. Впрочем, ежедневно в сети появлялись ужасные новости об актрисе, которые были далеко от правды. Сегодня Анастасия решила нарушить молчание и впервые высказалась о сложившейся ситуации. В ее профиле в Instagram появилось сразу три поста, в которых она опровергла многие новости СМИ, а также обратилась в поклонникам и общественности.
Также в блоге Анастасии появился пост с интервью Алексея Кирющенко, который резко ответил на все расспросы журналистов:
Коллеги, с которыми Анастасия проработала долгие годы, в ярости от вопросов репортеров по поводу состояния актрисы. Многие желают представителям СМИ такой же участи, как у Заворотнюк. Например, режиссер и актер Алексей Кирющенко, который стоял у истоков создания сериала "Моя прекрасная няня", в жесткой форме отреагировал на вопрос о здоровье главной героини картины. Вы мракобесы! Вам же сказали, не лезьте в семью! Вам такой же судьбы пожелать? У меня рука легкая!
— заявил Алексей.
— Алексей, мы к вам обратились как к коллеге Анастасии.⠀
— В церковь обратитесь! В сатанинскую. Задумайтесь. Поставьте себя на место Насти и задумайтесь над сменой работы. Семья Насти вас просит не трогать их! А вы, как шакалы, взрываете им мозг и доводите до истерик. Вам делать нечего? По-моему, разговор окончен!
В конце команда Анастасии от ее имени опровергла некоторые ужасные новости касательно ее состояния. Так, к счастью, слухи о том, что актриса перестала реагировать на людей и впала в состояние ступора, оказались ложью.
Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право. И это право необходимо уважать, оно — в приоритете перед всяким любопытством и нетерпением. Мы не готовы к визитам непрошеных гостей, считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо; когда пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения; когда ищут "инсайдеров", готовых продать фото болеющего человека. Мы хотим, чтобы страна знала своих "героев" в лицо. Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса — снова за гранью добра и зла. Примеры в карусели. И мы официально заявляем: нет, это неправда!