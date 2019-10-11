Участницами шоу «Холостяк» стали бывшие жены Кержакова и топ-менеджера «Лукойла»

Милана — известный блогер, дочь покойного питерского сенатора Вадима Тюльпанова. Но больше всего девушку знают как бывшую жену Александра Кержакова, с которым у неё были тяжелый развод и потом долгая дележка общего сына. Вскоре после родов стало известно о разладе в отношениях футболиста и его жены. 26-летняя основательница благотворительного фонда решила развестись, а потом обрушила на бывшего мужа всё, что накипело, отсудила у него сына и стала активисткой движения против абьюза и киднеппинга.

История Лизы — еще более захватывающая, хотя сравнивать тут сложно. Девушка попала в заголовки, когда в 16 лет вышла замуж за 55-летнего олигарха Валентина Иванова, экс-топ-менеджера «ЛУКойла». Неравный брак взорвал соцсети, поскольку было известно, что в отношениях с Валентином несовершеннолетняя Лиза состояла уже несколько лет. Дальше — как по сценарию: последовал скандальный развод, затем девушка обвинила мужа в побоях, а он в свою очередь заявил, что у неё проблемы с психикой. После развода Лиза мелькала лишь в криминальных новостях, например, когда у неё в подъезде украли кольцо за несколько миллионов, подаренное бывшим. Однако потом девушка вернулась в модельный бизнес и сейчас много снимается в рекламе и фотопроектах.