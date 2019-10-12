Гороскоп на 12 октября: Тельцов ждут перемены, а Львам лучше остаться дома

Дева

Нежелательно заниматься решением финансовых вопросов, делать покупки. Велика вероятность ошибок в расчетах, заключения убыточных сделок. В решении деловых вопросов помогут коллеги и проверенные временем партнеры, новые знакомые выступят с предложениями, на которые стоит согласиться. Подходящий день для домашних дел, решения бытовых проблем.

Массу приятных переживаний обещают звезды влюбленным. Этот день отлично подходит для посещения светских мероприятий, участия в событиях общественного значения. Помните, что вам предстоит много времени провести на виду, и уделите максимум внимания своей внешности.

Весы

Жизненный потенциал находится на высоком уровне, и именно поэтому вы обладаете силой и душевной энергией, необходимыми для преодоления преград и решения проблем. Наиболее вероятны трудности в личных отношениях. Ситуация становится столь напряженной, что уже невозможно чувствовать себя сколь бы то ни было комфортно, откладывать давно запланированные и обдуманные поступки.

Новые знакомства нежелательны, они принесут больше проблем, чем радости. То же можно сказать о поездках, а также посещении светских мероприятий. Вы медленно усваиваете информацию, что может создать определенные проблемы для учащихся.

Скорпион

Скорпионы отлично проведут день, если не будут переоценивать свои силы и возможности, а также слепо верить в удачу. Реалисты непременно добьются успеха, хотя бы потому, что не будут прикладывать напрасных усилий или воевать с ветряными мельницами. Возможны разногласия с деловыми партнерами; вашей политикой должна быть гибкость. Помните, что уступки, сделанные сегодня, не сыграют важной роли в дальнейшем развитии ситуации.

Излишнее напряжение может подорвать ваше здоровье. Позвольте близким позаботиться о себе; сегодня вам будут прощены любые капризы. Но не злоупотребляйте терпением любимого человека.

Стрелец

Несмотря на благоприятный день и позитивные тенденции этого дня, Стрельцы чувствуют себя неуверенно и сомневаются в своих силах; именно в этом кроется причина перепадов настроения, настигающей вас временами мрачности, а порой – и серьезных эмоциональных срывов. Не ищите проблем там, где их нет, и не пытайтесь следовать всем советам, которые получаете. Доверяя собственной логике, вы добьетесь многого, а вот идти на поводу у других опасно.

В отношениях с близкими могут произойти перемены, к которым вы пока не готовы. Прежде, чем возмутиться или обидеться, обоснуйте свою позицию – человек, которому вы небезразличны, непременно прислушается к вашему мнению.

Козерог

В этот день Козерогам не стоит вести важных бесед, обращаться в общественные учреждения или принимать важные решения. Утро ознаменуется недоразумениями, придирками и критикой в ваш адрес. Не поддавайтесь на провокации – сохранить хорошие отношения с окружающими можно, для этого достаточно не терять головы и прислушиваться к доводам логики.

Отличных результатов и всеобщего признания достигнут те, кто может в сложной ситуации положиться на любимого человека. Во второй половине дня романтические отношения обретут особую глубину и вы поймете, что не ошиблись в своем выборе.

Водолей

Растущий жизненный потенциал Водолеев позволит представителям этого знака преодолеть все преграды и выйти победителями даже из самых сложных ситуаций. На пути к намеченной цели могут возникнуть препятствия, но ни одно из них вас не задержит, особенно если вы серьезно отнесетесь к происходящему.

Успех в делах будет дополнен приятными переменами в личной жизни. Вы можете рассчитывать на исполнение давней мечты или положительное решение важного для вас вопроса. Тем, кто готовится к началу семейной жизни, стоит найти время для похода по магазинам: вещи, купленные сегодня, принесут вам удачу.

Рыбы

Этот день принесет большие успехи трудолюбивым Рыбам, умеющим правильно ставить цели и самостоятельно выбирать пути их достижения. Очень удачный день для сотрудничества, в котором вы будете лидером, заключения сделок и долгосрочных договоров. Появляются новые связи, можно завязать полезные знакомства или напомнить о себе людям, которые могут многое для вас сделать.