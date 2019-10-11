Пт, 11.10.2019
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  • После продажи квартиры эстонский телеведущий боится остаться без жилья

После продажи квартиры эстонский телеведущий боится остаться без жилья

"Õhtu!" saatejuht Robert Rool.

ФОТО: EESTI MEEDIA/SCANPIX

В конце сентября ведущий программы «Õhtu!» Роберт Роол (28) сделал пост на Facebook. Телеведущий рассказал, что продает свою квартиру и ищет более просторное жилье. Теперь же Роол в той же социальной сети написал, что оказался в ситуации, когда его квартира уже продана, а новая еще не куплена.

Желание иметь свой кусочек земли и террасу настолько велико, что с грустью оставляю свою квартиру в Ласнамяэ,

- написал тогда Роол о продаже квартиры. Неужели поиск нового дома связан с прибавлением в семье?

Видимо, ведущий торопится, потому что сегодня он написал в Facebook, что ищет съемную квартиру в Таллинне.

Поскольку мои апартаменты в Ласнамяэ проданы, а новое жилье будет готово не раньше, чем в июне 2020 года, ищу на этот период съемную квартиру.

Он добавил, что много не требует: две комнаты, два парковочных места, мебель и согласие владельца на содержание дома животных.

 

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