После продажи квартиры эстонский телеведущий боится остаться без жилья

В конце сентября ведущий программы «Õhtu!» Роберт Роол (28) сделал пост на Facebook. Телеведущий рассказал, что продает свою квартиру и ищет более просторное жилье. Теперь же Роол в той же социальной сети написал, что оказался в ситуации, когда его квартира уже продана, а новая еще не куплена.
Желание иметь свой кусочек земли и террасу настолько велико, что с грустью оставляю свою квартиру в Ласнамяэ,
- написал тогда Роол о продаже квартиры. Неужели поиск нового дома связан с прибавлением в семье?
Видимо, ведущий торопится, потому что сегодня он написал в Facebook, что ищет съемную квартиру в Таллинне.
Поскольку мои апартаменты в Ласнамяэ проданы, а новое жилье будет готово не раньше, чем в июне 2020 года, ищу на этот период съемную квартиру.
Он добавил, что много не требует: две комнаты, два парковочных места, мебель и согласие владельца на содержание дома животных.