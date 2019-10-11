После продажи квартиры эстонский телеведущий боится остаться без жилья

В конце сентября ведущий программы «Õhtu!» Роберт Роол (28) сделал пост на Facebook. Телеведущий рассказал, что продает свою квартиру и ищет более просторное жилье. Теперь же Роол в той же социальной сети написал, что оказался в ситуации, когда его квартира уже продана, а новая еще не куплена.