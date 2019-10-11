Пт, 11.10.2019
Воу! Смотри, какие красавчики исполнили главные роли в первом эстонском фильме ужасов СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • «Мы приняли решение»: семья Анастасии Заворотнюк сделала официальное заявление

«Мы приняли решение»: семья Анастасии Заворотнюк сделала официальное заявление

Анастасия Заворотнюк

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна и, по информации СМИ, находится в реабилитационном центре. Все это время семья актрисы отказывалась давать какие-либо комментарии относительно состояния Анастасии Заворотнюк, однако недавно родственники звезды решили прервать молчание, пишет Сегодня.

Так, на странице Анастасии Заворотнюк в Instagram появилось заявление ее родных, которые пообещали делиться новостями о состоянии актрисы в ее официальном аккаунте, дабы не позволить спекулировать на теме болезни Заворотнюк.

От лица всей нашей семьи хотим выразить огромную благодарность друзьям, которые проявили инициативу по созданию аккаунта против лжи и травли в СМИ! Но, к сожалению, Инстаграмм аккаунт podderzhka_azavorotnyuk заблокировали. Очень жаль, что такой искренний и массовый единый порыв роботизированная система не смогла переварить! Столько неравнодушных людей к нам присоединилось всего за один день! Увы, восстановить аккаунт пока не удаётся. Мы приняли решение, что будем продолжать прямо здесь. Любим и благодарим всех наших близких и родных, друзей, коллег и всех неравнодушных за поддержку!!! Спасибо Вам,

– говорится в сообщении.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

От лица всей нашей семьи хотим выразить огромную благодарность друзьям, которые проявили инициативу по созданию аккаунта против лжи и травли в СМИ! Но, к сожалению, Инстаграмм аккаунт @podderzhka_azavorotnyuk заблокировали. Очень жаль, что такой искренний и массовый единый порыв робототизированная система не смогла переварить! Столько неравнодушных людей к нам присоединилось всего за один день! Увы, восстановить аккаунт пока не удаётся. Мы приняли решение, что будем продолжать прямо здесь. Любим и благодарим всех наших близких и родных, друзей, коллег и всех неравнодушных за поддержку!!! Спасибо Вам @stas_mihailoff @inamikhaylova @igorgulyaevofficial @nikolaibaskov @lamareesvetlanaermolova  @evakanchelskiss @eminofficial @navatskiy @zara_music @ann_semenovich @sever_elena @koroleva__star @innamalikova @navkanatalia @evarudneva #противлживсми #анастасиязаворотнюк #заворотнюк

A post shared by Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk) on

Среди звезд, которых поблагодарила семья Заворотнюк: Стас Михайлов и его супруга Ирина, Николай Басков, Наташа Королева, Анна Семенович и другие.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ