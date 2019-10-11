Они сводят мужчин с ума: самые роковые женщины по знаку Зодиака

Ради таких женщин кавалеры готовы совершать самые безумные поступки. Они разбивают сердца используя свою необыкновенную силу. Итак, астрологи выделили пятёрку роковых женщин по знаку Зодиака.

Весы — 5 место

Женщина-Весы производит впечатление скромной барышни, но это маска, под которой прячется жестокая чертовка. Она невинно очарует объект обожания, заманит в ловушку и заставит исполнять все капризы. Поведение такой женщины непредсказуемо, она мастерски манипулирует людьми. В её арсенале хитрость и лесть, используя их, она добивается поставленных целей.

Овен — 4 место

Бурный темперамент Овна подталкивает к необдуманным поступкам. Её любовь полна страсти. Если такая женщина выбрала вас, то шансы вырваться из любовных сетей, ничтожно малы. Она приспособится под любой образ, если её избраннику нравятся стервозные особы, она станет такой. Вас вдохновляют азартные? Женщина-Овен именно такая. Если она захочет, то сердце мужчины навсегда останется у неё.

Телец — 3 место

Женщина-Телец обладает необычайной харизмой и мудростью. Обладая развитой интуицией, она с лёгкостью определит в толпе свою жертву. Ей поклоняются многие мужчины, но выбор падёт, только на того, кто пробудит в ней страсть. Таким женщинам достаточно одного взгляда, чтобы покорить мужчину и тогда он готов подарить ей весь мир.

Лев — 2 место

Львица — надменная натура, которая выбирает для себя достойного партнёра. Обычные мужчины ей не интересны. Под стать такой женщине целеустремлённые мужчины с лидерскими качествами. Гордость и высокомерие у неё в крови, именно эти качества привлекают мужчин.

Скорпион — 1 место