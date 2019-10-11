14-летняя дочь Анджелины Джоли открыла собственный бизнес

14-летняя приемная дочь голливудской актрисы Анджелины Джоли запустила линию ювелирных изделий собственного дизайна, пишет Сегодня.
Как пишет Daily Mail, уроженка Эфиопии Захара разработала личный бренд под названием Zahara Collection. Дизайн украшений девушка создает при помощи известного в Голливуде ювелира Роберта Прокопа. Именно он был дизайнером обручального кольца Анджелины Джоли, когда она выходила замуж за Брэда Питта.
Более того, у юной бизнесвумен на днях подвернулась отличная возможность прорекламировать свои ювелирные шедевры на красной дорожке премьеры фильма "Малефисента: Владычица тьмы", в котором ее звездная мама сыграла главную роль. Именно Захара из всех шестерых детей Джоли ездит с ней по всему миру и появляется на премьерах фильма.
Ювелирная коллекция 14-летней девочки поступит в продажу на территории США и Австралии уже с ноября. Вся выручка будет передаваться благотворительную организацию House of Ruth Shelters, которая предоставляет временное жилье женщинам и детям, ставших жертвами домашнего насилия.
Отметим, что голливудская актриса удочерила девочку в 2005 году, когда ей было всего шесть месяцев.