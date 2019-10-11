14-летняя дочь Анджелины Джоли открыла собственный бизнес

Как пишет Daily Mail, уроженка Эфиопии Захара разработала личный бренд под названием Zahara Collection. Дизайн украшений девушка создает при помощи известного в Голливуде ювелира Роберта Прокопа. Именно он был дизайнером обручального кольца Анджелины Джоли, когда она выходила замуж за Брэда Питта.

Более того, у юной бизнесвумен на днях подвернулась отличная возможность прорекламировать свои ювелирные шедевры на красной дорожке премьеры фильма "Малефисента: Владычица тьмы", в котором ее звездная мама сыграла главную роль. Именно Захара из всех шестерых детей Джоли ездит с ней по всему миру и появляется на премьерах фильма.

Анделина Джоли с дочерьми Шайло и Захарой ФОТО: YARA NARDI / REUTERS

Ювелирная коллекция 14-летней девочки поступит в продажу на территории США и Австралии уже с ноября. Вся выручка будет передаваться благотворительную организацию House of Ruth Shelters, которая предоставляет временное жилье женщинам и детям, ставших жертвами домашнего насилия.