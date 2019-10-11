Пт, 11.10.2019
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  • «Кукла Барби»: сверкающая Гагарина восхитила поклонников свежим образом

«Кукла Барби»: сверкающая Гагарина восхитила поклонников свежим образом

Полина Гагарина.

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Артистка появилась на ежегодной национальной премии "Радиомания". Полина Гагарина восхитила точеной фигурой.

Полина Гагарина. 

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Образ звезда завершила босоножками на шпильке. Из аксессуаров на Полине были только длинные серьги.

Буквально на лету мне вручили премию #Радиомания, как одной из самых ротируемых певиц на радиостанциях! Спасибо за одну из самых престижных наград в сфере радиовещания в России, мне безумно приятно благодарить свою творческую команду за песни и музыку, за вдохновение и возможность работать вместе, понимать и чувствовать друг друга. Спасибо моим поклонникам за эмоции, искренность и обратную связь! Люблю. P. S. Побежала выступать дальше (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.),

– поблагодарила поклонников и коллег Полина Гагарина.

Подписчики по достоинству оценили образ певицы. Фанаты не скупились на комплименты, ведь они знают, что артистке приходится ежедневно тренироваться, чтобы держать себя в форме.

Полина Гагарина. 

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

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