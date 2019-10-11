«Кукла Барби»: сверкающая Гагарина восхитила поклонников свежим образом

Артистка появилась на ежегодной национальной премии "Радиомания". Полина Гагарина восхитила точеной фигурой.
Образ звезда завершила босоножками на шпильке. Из аксессуаров на Полине были только длинные серьги.
Буквально на лету мне вручили премию #Радиомания, как одной из самых ротируемых певиц на радиостанциях! Спасибо за одну из самых престижных наград в сфере радиовещания в России, мне безумно приятно благодарить свою творческую команду за песни и музыку, за вдохновение и возможность работать вместе, понимать и чувствовать друг друга. Спасибо моим поклонникам за эмоции, искренность и обратную связь! Люблю. P. S. Побежала выступать дальше (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.),
– поблагодарила поклонников и коллег Полина Гагарина.
Подписчики по достоинству оценили образ певицы. Фанаты не скупились на комплименты, ведь они знают, что артистке приходится ежедневно тренироваться, чтобы держать себя в форме.