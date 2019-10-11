«Кукла Барби»: сверкающая Гагарина восхитила поклонников свежим образом

Буквально на лету мне вручили премию #Радиомания, как одной из самых ротируемых певиц на радиостанциях! Спасибо за одну из самых престижных наград в сфере радиовещания в России, мне безумно приятно благодарить свою творческую команду за песни и музыку, за вдохновение и возможность работать вместе, понимать и чувствовать друг друга. Спасибо моим поклонникам за эмоции, искренность и обратную связь! Люблю. P. S. Побежала выступать дальше (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.),