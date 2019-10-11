Всё моложе и краше: 69-летняя Бабкина заметно преобразилась

Певица преобразилась для очередных съемок шоу «Модный приговор», которое выходит на Первом канале. Надежда Бабкина предстала перед поклонниками во всей красе.
10 октября знаменитость посетила салон красоты. Мастера укоротили Надежде Бабкиной волосы, а после сделали укладку, завив локоны. Макияж звезде сделали с акцентом на глаза, выделив их темным цветом. От ярких помад в этот раз решили отказаться, предпочли натуральные оттенки.
Для появления в кадре Надежда Бабкина выбрала серое платье прямого кроя и черно-белый кардиган с кожаными рукавами и бахромой. Образ вокалистка дополнила ботинками с плоской подошвой и шнуровкой.
Отметим, что 69-летняя Надежда Бабкина наряжается не только для съемок, но и для возлюбленного – 39-летнего Евгения Гора. Летом пара отдыхала на Кипре. Судя по соцсетям вокалистки с избранником у нее настоящая идиллия.