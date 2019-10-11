Всё моложе и краше: 69-летняя Бабкина заметно преобразилась

10 октября знаменитость посетила салон красоты. Мастера укоротили Надежде Бабкиной волосы, а после сделали укладку, завив локоны. Макияж звезде сделали с акцентом на глаза, выделив их темным цветом. От ярких помад в этот раз решили отказаться, предпочли натуральные оттенки.

Для появления в кадре Надежда Бабкина выбрала серое платье прямого кроя и черно-белый кардиган с кожаными рукавами и бахромой. Образ вокалистка дополнила ботинками с плоской подошвой и шнуровкой.