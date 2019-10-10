Деми Роуз надела прозрачное платье, которое можно заметить лишь с сотой попытки

В своих новых фото, опубликованных в Instagram, Деми Роуз совместила два любимых предмета гардероба — платье и бикини. Но с некоторыми изменениями: у купальника модель забыла топ, а платье выбрала в крупную сетку. Чтобы как-то прикрыть то, за что соцсеть может сурово забанить, Деми легла на живот и распустила волосы.