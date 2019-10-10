Деми Роуз надела прозрачное платье, которое можно заметить лишь с сотой попытки

24-летняя британская модель уже и не знает, чем удивить преданных фанатов её работы. Платья с глубокими вырезами и купальники стали чересчур предсказуемыми, поэтому на этот раз девушка подошла к вопросу с неожиданной стороны, пишет Лайф.
В своих новых фото, опубликованных в Instagram, Деми Роуз совместила два любимых предмета гардероба — платье и бикини. Но с некоторыми изменениями: у купальника модель забыла топ, а платье выбрала в крупную сетку. Чтобы как-то прикрыть то, за что соцсеть может сурово забанить, Деми легла на живот и распустила волосы.
Чёрный аутфит шикарно смотрелся на загорелой коже девушки, а её макияж в тёмных коричневых тонах дополнял образ роковой красотки. Огромные серьги придали изюминку и добавили игривости модели. Под снимками Деми подписала: "Ангельская энергия" и добавила эмоджи с ангелком. Пользователи Сети пришли в восторг от такого пиршества и поспешили выразить свои мысли в комментариях.
В жизни никого не видел прекраснее тебя,
Вот такой должна быть моя жена!
Взгляд просто божественный. Ты как всегда великолепна,
- написали поклонники.
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