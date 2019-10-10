Youtube-блогер из Украины рассказала, как можно сэкономить на развлечениях в Таллинне

Одним из таких блогеров является Маша Себова из Украины. Девушка путешествует по Европе, при этом ищет пути, чтобы сэкономить. На ее Youtube-канале есть рубрика, в которой ведущая ставить себе условие "Все по 30". Это значит, что в каждом городе она может потратить 30 евро на проживание и транспорт, 30 - на еду и 30 - на развлечения.