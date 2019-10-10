Фото: неожиданный выбор! На «Доме-2» появился участник из Латвии

Никита Леви признался, что попал на кастинг случайно. Он пришел поддержать своего друга, но ему предложили заполнить анкету.

ФОТО: Пресс-фото

В итоге Никита – участник телепроекта "Дом-2" на ТНТ!

Парня не смутил переезд из Латвии в Россию, ведь он считает себя "странником". С 17-ти лет он путешествует по миру: он жил на Кипре, в США, Греции, в Германии и Голландии. Даже ходил в море в Нигерию и Венесуэлу! Никита – профессиональный игрок в покер? Поможет ли ему это адаптироваться на проекте?

Изначально Никите были симпатичны Настя Балинская и Настя Стецевят, но учитывая их сложные отношения и любовные переживания, от них он решил отказаться.

"Сейчас я общаюсь с Аней Левченко. Она очень милая, аккуратная девушка. Хотя визуально это не мой типаж, мне не нравятся такие эффектные девушки, но пообщавшись с ней, я изменил мнение. Она мне приглянулась", - рассказал Никита.

Никита Леви ФОТО: Пресс-фото

На проект Никита пришел за отношениями. Он признается, что сидеть на телестройке просто так, не пытаясь строить любовь, ему не интересно.

Шоу "Дом-2" выходит ежедневно в 9.00, 23.00 и 00.00, шоу "ДОМ-2. Остров любви" в 10.00, "ДОМ-2. Спаси свою любовь" по будням в 12.30 и ток-шоу "Бородина против Бузовой" по будням в 11.30 на ТНТ!