Волна тревог и омут чувств: Василиса Володина дала прогноз для всех знаков Зодиака на октябрь 2019

Осенью многие из нас ощущают хандру: отсутствие уверенности в себе и своих силах и нехватку энергии для свершения «великих дел».

Овен

Овнам нужно постараться в октябре предъявлять как можно меньше претензий окружающим и, в частности, своему партнёру. Постарайтесь подавить свою агрессию и ревность, и проявляйте по отношению к близким как можно больше любви. Если у вас это получится, то уже с середины месяца вы ощутите необыкновенный заряд бодрости и энергии.

Телец

Тельцам наконец-то удастся отыскать тот самый Путь, по которому они будут следовать в ближайшие годы. Узнать его очень просто: как только вы окажетесь на нужной тропке, то ощутите полную гармонию с собой и окружающим миром.

Близнецы

Близнецам придётся выйти в октябре из зоны комфорта, но отчаиваться не стоит — именно это и послужит прочной почвой для будущих свершений! Вам следует поискать вдохновение в окружающих вещах, и помнить: решение любой сложной задачи обычно намного проще, чем кажется, и лежит на поверхности.

Рак

У Раков будут наблюдаться значительные изменения на работе, в том числе они касаются отношений в коллективе. Проявляйте осторожность, поскольку окружающие не всегда настолько искренние, насколько хотят казаться. Между тем, любая ситуация будет меняться в вашу пользу, если вы останетесь верными себе и своим принципам.

Лев

У Львов могут наблюдаться перепады настроения, которые продолжатся до середины месяца — старайтесь не сдерживать своих эмоций, и тогда истоки любого негатива быстро отыщутся, и их можно будет нейтрализовать. В первую очередь, стоит заниматься приведением в порядок окружающего вас пространства, а ближе к концу месяца сделать то же самое со своими внутренними перипетиями.

Дева

После долгого периода хандры Девам предстоит ощутить самое настоящее воодушевление. Вы отыщете выход из сложных ситуаций и останетесь в выигрыше. Однако сейчас не стоит выяснять отношения с партнёром и окружающими — вы можете сильно обидеть собеседника.

Весы

Октябрь будет для Весов месяцем очень непростым, и вам покажется, что удача от вас отвернулась. Это не так, и уже после середины месяца вы поймёте, что проблемы были в большинстве своём надуманными.

Скорпион

Скорпионам давно пора пересмотреть своё отношение к различным жизненным аспектам, в том числе — к отношениям с партнёром. Кажется, вы давно идёте не по тому Пути, который вам предназначен, и пора поворачивать назад…

Стрелец

Задача на октябрь: ставить как можно более амбициозные цели, и делать первые шаги к их достижению. У вас всё обязательно получится, если вы заручитесь поддержкой близких и будете планировать действия на несколько шагов перёд.

Козерог

Звёзды не обещают вам в октябре феерического везения, однако данный период лучше просто переждать. Займитесь самообразованием: читайте книги, изучайте языки и развивайте свои умения. Возьмите отпуск — сейчас он вам необходим.

Водолей

Водолеям придётся приложить максимум усилий для того, что попытаться поставить себе непривычно жёсткие рамки и чётко следовать планам — только так вы сможете достичь задуманного. Постарайтесь замалчивать свои успехи и ничего не рассказывать о них окружающим.

Рыбы