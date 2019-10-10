Меган Маркл и принц Гарри задумались о переезде в Канаду

35-летнему принцу Гарри и 38-летней Меган Маркл покой только снится. Даже уединенная жизнь в Виндзоре не спасает пару от нежелательных вторжений в личное пространство. На фоне набирающей обороты войны герцога и герцогини Сассекских с британской прессой появилась информация, что супруги рассматривают вариант переезда, пишет Сплетник.
Если верить инсайдерам, то Меган и Гарри задумались о том, чтобы сделать своим домом Канаду, входящую в Содружество наций. Для Маркл этот переезд был бы настоящим возвращением домой, поскольку она жила в Торонто несколько лет, когда снималась в "Форс-мажорах" (Suits).
Меган и Гарри задумались о переезде в Канаду, потому что страна является частью Содружества. Они рассматривают этот будущий сценарий развития своей жизни,
— сказал информатор.
После свадьбы принц Гарри и Меган Маркл жили в коттедже Ноттингем на территории Кенсингтонского дворца, но незадолго до рождения сына Арчи переехали в собственную загородную резиденцию Фрогмор-коттедж в Виндзоре. Ходили слухи, что тот переезд был связан с конфликтом между Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Весной инсайдеры сообщали, что Меган нравится уединенная жизнь в Виндзоре.
Там легче организовать встречу с друзьями, чем в Кенсингтонском дворце, и нет клаустрофобии,
— говорил источник из окружения королевской семьи.