Меган Маркл и принц Гарри задумались о переезде в Канаду

Если верить инсайдерам, то Меган и Гарри задумались о том, чтобы сделать своим домом Канаду, входящую в Содружество наций. Для Маркл этот переезд был бы настоящим возвращением домой, поскольку она жила в Торонто несколько лет, когда снималась в "Форс-мажорах" (Suits).