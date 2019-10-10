«Трясла и буду трясти»: Анна Семенович рассказала о проблемах с грудью

«Не могу найти на себя ни одну вещь - на грудастых барышень европейские дизайнеры практически не шьют. У них по подиуму ходят худые девушки. Я против этого», - возмущается Семенович.

По ее словам, модные веяния также негативно влияют на подростков, которые искаженно воспринимают правильной только одну худобу.

«У меня вот у подруг дочки подросли 12-14 лет. Так они ничего не едят, сидят на одной воде, чтобы стать похожей на девушку с обложки журнала», -сказала певица.

Ссылку на свое участие в шоу артистка разместила в Instagram, но не все одобрили заявления Семенович. Многие отметили, что она везде «трясет» своей грудью, привлекая к своим размерам повышенное внимание.

На это Анна лаконично заявила: «Всегда трясла и буду трясти».