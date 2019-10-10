«Трясла и буду трясти»: Анна Семенович рассказала о проблемах с грудью

Популярная певица и бывшая солистка группы «Блестящие» 39-летняя Анна Семенович стала гостьей YouTube-программы «Опять топ 5», в рамках которой рассказала о проблемах, с которыми она сталкивается из-за своих пышных форм, пишет Topnews.
«Не могу найти на себя ни одну вещь - на грудастых барышень европейские дизайнеры практически не шьют. У них по подиуму ходят худые девушки. Я против этого», - возмущается Семенович.
По ее словам, модные веяния также негативно влияют на подростков, которые искаженно воспринимают правильной только одну худобу.
Ссылку на свое участие в шоу артистка разместила в Instagram, но не все одобрили заявления Семенович. Многие отметили, что она везде «трясет» своей грудью, привлекая к своим размерам повышенное внимание.
На это Анна лаконично заявила: «Всегда трясла и буду трясти».