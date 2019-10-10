Чт, 10.10.2019
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  • «Трясла и буду трясти»: Анна Семенович рассказала о проблемах с грудью

«Трясла и буду трясти»: Анна Семенович рассказала о проблемах с грудью

Анна Семенович.

ФОТО: ALEXEY FILIPPOV / Sputnik

Популярная певица и бывшая солистка группы «Блестящие» 39-летняя Анна Семенович стала гостьей YouTube-программы «Опять топ 5», в рамках которой рассказала о проблемах, с которыми она сталкивается из-за своих пышных форм, пишет Topnews.

«Не могу найти на себя ни одну вещь - на грудастых барышень европейские дизайнеры практически не шьют. У них по подиуму ходят худые девушки. Я против этого», - возмущается Семенович.

По ее словам, модные веяния также негативно влияют на подростков, которые искаженно воспринимают правильной только одну худобу.

«У меня вот у подруг дочки подросли 12-14 лет. Так они ничего не едят, сидят на одной воде, чтобы стать похожей на девушку с обложки журнала», -сказала певица.

Ссылку на свое участие в шоу артистка разместила в Instagram, но не все одобрили заявления Семенович. Многие отметили, что она везде «трясет» своей грудью, привлекая к своим размерам повышенное внимание.

На это Анна лаконично заявила: «Всегда трясла и буду трясти».

 

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