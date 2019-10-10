Пять мужских имен, обладатели которых никогда не станут богатыми

Степан

Степанам хорошо дается физическая работа. Они отличные плотники, сантехники. С таким мужчиной в доме не будет неработающих розеток или перегоревших лампочек. К сожалению, эти таланты не принесут больших доходов, а оценить их смогут только члены семьи.

Константин

Мужчина-мечтатель. Представитель творческой профессии. Или же, наоборот, работает в офисе и выполняет крайне рутинную работу. Отсутствие инициативы не приведет обладателя этого имени к неземным богатствам. Деньги для него всегда стоят на втором плане, а вот самопожертвование — на первом.

Глеб

Склонность к разгульному образу жизни и любовь к плотским удовольствиям еще никого не сделали богатым. Обладатели имени Глеб — любители выпить, погулять на широкую ногу, даже если едва сводят концы с концами. Ненадежность и посредственность мешают им встать на путь карьерного роста и развития.

Арсений

Слишком бережливо относятся к деньгам. Но, как известно, чем проще деньги достаются человеку, тем с большей легкостью от них нужно избавляться. Это работает и в обратную сторону. Постоянно ущемляя себя в тратах, мужчины по имени Арсений привыкают к экономной жизни, от чего материальное состояние попросту стоит на месте.

Вадим