Чт, 10.10.2019
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  • Адель лишилась роскошного дома за девять миллионов евро: что произошло

Адель лишилась роскошного дома за девять миллионов евро: что произошло

Адель

ФОТО: DANNY MOLOSHOK / REUTERS

Одна из самых популярных британских певиц Адель, которая развелась с мужем, лишилась своего роскошного особняка в Америке за 10 миллионов долларов, пишет Сегодня.

По информации The Daily Mail, со своим супругом и отцом ребенка Саймоном Конекки певица не заключила брачный контракт, поэтому ей пришлось отдать дом после развода. Брак знаменитости просуществовал всего год и расставание психологически ударило по Адель. И теперь, согласно букве закона, Саймону полагается часть ее имущества.

Более того, бывший супруг также может претендовать и на часть доходов британской исполнительницы. Отметим, что особняк в элитном районе Беверли-Хиллз площадью 560 квадратных метров оборудован пятью спальнями и шестью ванными комнатами. Также в доме есть спортивный зал, личный кабинет, гостиная с камином и библиотека необычной формы.

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