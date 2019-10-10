Адель лишилась роскошного дома за девять миллионов евро: что произошло

По информации The Daily Mai l, со своим супругом и отцом ребенка Саймоном Конекки певица не заключила брачный контракт, поэтому ей пришлось отдать дом после развода. Брак знаменитости просуществовал всего год и расставание психологически ударило по Адель. И теперь, согласно букве закона, Саймону полагается часть ее имущества.

Более того, бывший супруг также может претендовать и на часть доходов британской исполнительницы. Отметим, что особняк в элитном районе Беверли-Хиллз площадью 560 квадратных метров оборудован пятью спальнями и шестью ванными комнатами. Также в доме есть спортивный зал, личный кабинет, гостиная с камином и библиотека необычной формы.