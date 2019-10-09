Ср, 9.10.2019
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44-летняя Натали Имбрулья впервые стала мамой

Натали Имбрулья.

ФОТО: KARL GRANT / AFP

О пополнении в семье артистка сообщила в фотоблоге, пишет TCH.ua.

Австралийско-британская певица Натали Имбрулья, которая в конце июля сообщила о беременности, впервые стала мамой.

44-летняя исполнительница родила мальчика. О пополнении в семье новоиспеченная мама сообщила на странице в Instagram. Она запостила фотографию, где сын держит ее за палец.

Добро пожаловать в мир, Макс Валентин Имбрулья. Мое сердце разрывается от счастья!

— прокомментировала снимок Натали.

Заметим, что ранее певица призналась, что для того, чтобы забеременеть, она прибегла к процедуре ЭКО и донора спермы.

Напомним, звезда всегда тщательно оберегала свою личную жизнь и никогда публично не объявляла об отношениях. В прессе ходили слухи, что певица встречалась с актером по сериалу «Друзья» Дэвидом Швиммером. Позже Натали приписывали роман с Ленни Кравицем. Некоторое время исполнительница встречалась с лидером группы Silverchair Даниелем Джонсом, за которого в 2003 году вышла замуж. Однако брак продлился недолго — в 2008 году пара подала на развод. После этого личная жизнь певицы остается тайной для СМИ.

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