44-летняя Натали Имбрулья впервые стала мамой

Напомним, звезда всегда тщательно оберегала свою личную жизнь и никогда публично не объявляла об отношениях. В прессе ходили слухи, что певица встречалась с актером по сериалу «Друзья» Дэвидом Швиммером. Позже Натали приписывали роман с Ленни Кравицем. Некоторое время исполнительница встречалась с лидером группы Silverchair Даниелем Джонсом, за которого в 2003 году вышла замуж. Однако брак продлился недолго — в 2008 году пара подала на развод. После этого личная жизнь певицы остается тайной для СМИ.