44-летняя Натали Имбрулья впервые стала мамой

Австралийско-британская певица Натали Имбрулья, которая в конце июля сообщила о беременности, впервые стала мамой.
44-летняя исполнительница родила мальчика. О пополнении в семье новоиспеченная мама сообщила на странице в Instagram. Она запостила фотографию, где сын держит ее за палец.
Добро пожаловать в мир, Макс Валентин Имбрулья. Мое сердце разрывается от счастья!
— прокомментировала снимок Натали.
Заметим, что ранее певица призналась, что для того, чтобы забеременеть, она прибегла к процедуре ЭКО и донора спермы.
Напомним, звезда всегда тщательно оберегала свою личную жизнь и никогда публично не объявляла об отношениях. В прессе ходили слухи, что певица встречалась с актером по сериалу «Друзья» Дэвидом Швиммером. Позже Натали приписывали роман с Ленни Кравицем. Некоторое время исполнительница встречалась с лидером группы Silverchair Даниелем Джонсом, за которого в 2003 году вышла замуж. Однако брак продлился недолго — в 2008 году пара подала на развод. После этого личная жизнь певицы остается тайной для СМИ.