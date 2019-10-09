«Любое упоминание L'One — теперь незаконно». Тимати прокомментировал победу в суде

Как Вы думаете, что ответит Леван на решение суда?

— Мне это больше неинтересно. Все, что он говорит и делает — пиар своей персоны, построенный на сочувствии окружающих. Люди просто не знают, как он вел себя внутри.

На каких условиях Вы готовы предоставить права исполнять песни и пользоваться псевдонимом?

— Мы ни для кого не закрываем двери, захочет поговорить — пусть приезжает, мы всегда открыты к диалогу.

Страница Левана в «инстаграме» называется L'One Mars. Будете требовать смены ника?

— Любое упоминание L’One теперь будет незаконным, к тому же он говорил публично, что это имя ему больше не нужно. Не понимаю, почему он еще не сменил название аккаунта в «инстаграме».

Считаете ли Вы, что суд был справедливым?