«Любое упоминание L'One — теперь незаконно». Тимати прокомментировал победу в суде

Вчера завершилось судебное заседание, в рамках которого Black Star выиграл суд у своего теперь уже бывшего артиста Левана Горозии. В эксклюзивном интервью Super глава лейбла Тимати прокомментировал решение суда, а также рассказал, сможет ли Леван исполнять треки, написанные под псевдонимом L'One.
Как Вы думаете, что ответит Леван на решение суда?
— Мне это больше неинтересно. Все, что он говорит и делает — пиар своей персоны, построенный на сочувствии окружающих. Люди просто не знают, как он вел себя внутри.
На каких условиях Вы готовы предоставить права исполнять песни и пользоваться псевдонимом?
— Мы ни для кого не закрываем двери, захочет поговорить — пусть приезжает, мы всегда открыты к диалогу.
Страница Левана в «инстаграме» называется L'One Mars. Будете требовать смены ника?
— Любое упоминание L’One теперь будет незаконным, к тому же он говорил публично, что это имя ему больше не нужно. Не понимаю, почему он еще не сменил название аккаунта в «инстаграме».
Считаете ли Вы, что суд был справедливым?
— Напомню, не мы пошли в суд, иск был подан против нас. Мы были ответчиками. Поскольку наша позиция была железобетонно подкреплена юридическими доказательствами, решение суда подтвердило справедливость всего этого дела.