Эти знаки Зодиака вечно подливают масла в огонь!

Для этого необходимо обратиться к астрологии. У некоторых знаков Зодиака присутствует врожденная враждебность к окружающим, и они всячески пытаются на них отыграться, делая всякие пакости. Зачастую такие люди являются зачинщиками серьезных конфликтов не только бытовых, но и междоусобных и мировых.

Скорпион

Лидирующие позиции занимает Скорпион. Представителей этого знака поистине можно назвать самыми агрессивными и злыми. Многие астрологи склонны утверждать, что этот знак Зодиака – воплощение зла. Они являются самыми корыстными и безжалостными при разжигании конфликтов.

Ради достижения своих целей они способны пойти на многое. В то время как другие знаки Зодиака способны на подобное лишь в том случае, когда им перешли дорогу, то Скорпионам приносит это веселье и удовольствие.

Для них не составит труда оклеветать своего друга или затравить человека, который им просто не понравился. А если же вы им вовсе перешли дорогу, то будьте осторожны: они способны вас стереть с лица Земли.

Поэтому крайне важно не вступать в конфликты с этими людьми и вообще, держаться от них подальше. Поскольку даже при самых теплых взаимоотношениях с ними, оступившись, вы будете расплачиваться до конца жизни.

Козерог

Козероги могут невзначай разжечь огонь конфликта, сами того не замечая. Они могут «случайно» рассказать чей-то секрет или обронить слово, о котором вовсе стоит молчать.

Они склонны подталкивать людей к совершению какой-нибудь подлости, до которой они бы даже не додумались сами. Однако, если их в чем-то упрекнуть, они искренне не поймут, что они сделали.

Но даже это никак не укладывается в головах астрологов, поскольку Козероги признаны довольно умными и рациональными людьми. Из чего следует, что Козероги настоящие притворщики, которые добиваются своего, идя по головам, и даже в этом случае, их совесть будет чиста.

Водолей

Водолеи еще те пакостники. Иногда им приносит удовольствие исподтишка сделать человеку больно, чтобы почувствовать себя значимым.