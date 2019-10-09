«За это можно уважать»: Глюкоза похвасталась своими достижениями

На снимке артистка запечатлена в крайне необычной позе. Она стоит на руках вверх ногами на коврике для йоги.

Утро – лучшее время, чтобы остаться наедине с собой и услышать песню своей души! Я вот всегда слушаю свою и тянусь ввысь изо всех сил,

Подписчики были приятно удивлены навыкам знаменитости. Никто не мог подумать, что Глюкоза имеет настолько хорошо развитую физическую форму, сообщает "Пятый канал".

"За это можно уважать, достойное фото!", "Йога – это круто, гармония души и тела!", "Вау!", "Супер", "Круто!", "Ничего себе! Какая же вы атлетичная", "Ого-го, как здорово ты умеешь!", "Какая вы умничка!" – не переставали восхищаться удивленные пользователи Сети.