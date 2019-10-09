Ср, 9.10.2019
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Видео: поклонницы пришли в восторг от Сергея Лазарева в бассейне

Сергей Лазарев

ФОТО: Instagram

Артист опубликовал видео из бассейна в Instagram, где он проводит время с сыном Никитой. Сергей Лазарев восхитил поклонниц, которые осыпали его комплиментами, пишут Дни.ру.

Певец поделился кадрами с летнего отдыха. "Немного воспоминаний о теплой погоде с нашего прекрасного недавнего отпуска на Крите", – подписал исполнитель ролик. "Пловцы-прыгуны-синхронисты…", – так Сергей Лазарев описал новое видео.

На кадрах запечатлена трогательная картина: мальчик с радостью прыгает в воду, когда отец кричит ему: "И, раз!". После этого певец и сын продолжают плавать в бассейне. Поклонницы обратили внимание на прекрасную физическую форму звезды. Ролик возбудил их на комплименты и даже попытки поближе познакомиться с Сергеем Лазаревым. "Сергей Вячеславович, можно вас обнять?", "А поцеловать, нельзя?", – стали приставать к знаменитости с нескромными вопросами воздыхательницы. Первой он шутливо ответил: "Иди сюда".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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