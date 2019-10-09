Что делать, чтобы ночью внезапно не умереть?

Наверняка вы слышали о смерти тех, кого считали абсолютно здоровыми, и с кем разговаривали буквально за день до случившегося. Почему на фоне, казалось бы, полного здоровья неожиданно наступает смерть? Пишет Zen.Yandex.ru.
Причиной тому является то, что люди, если просыпаются среди ночи для того, чтобы сходить в туалет, быстро вскакивают с постели. При внезапном ночном пробуждении мозг плохо снабжен кровью и не может качественно управлять системами организма. Это может вызвать сердечную недостаточность.
Важно после пробуждения:
1. Полежать в постели 3,5 минуты.
2. Принять сидячее положение и посидеть еще полминуты.
3. Спустить с кровати ноги и подождать еще 30 секунд.
Именно по прошествии этого времени после пробуждения восстанавливается кровоснабжение мозга, и организм начинает правильно работать. При этом снижается риск возникновения сердечной недостаточности и наступление внезапной смерти.