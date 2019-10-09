Что делать, чтобы ночью внезапно не умереть?

Причиной тому является то, что люди, если просыпаются среди ночи для того, чтобы сходить в туалет, быстро вскакивают с постели. При внезапном ночном пробуждении мозг плохо снабжен кровью и не может качественно управлять системами организма. Это может вызвать сердечную недостаточность.