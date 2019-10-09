Хайди Клум решилась на серьезный шаг ради молодого мужа

Буквально на днях Хайди Клум обратилась в суд, чтобы официально изменить свою фамилию на фамилию ее нового мужа. Совсем скоро супермодель станет Хайди Каулитц. В документах знаменитость указала брак – как причину смены фамилии. Об этом сообщает The Blast.

Отметим, что фамилия звезды – Клум, пожалуй, одна из самых известных во всем мире, и решение ее изменить еще раз свидетельствует о серьезности отношений Хайди и Тома.