Ср, 9.10.2019
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Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые разбогатеют в ноябре

Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Natalie Matzek / PantherMedia / Natalie Matzek

Российский астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым финансово повезет в ноябре 2019 года, пишет Topnews.

По словам Павла Глобы, в следующем месяце финансовая удача ждет Овнов. В этом месяце улыбка Фортуны будет светить вам в любом начинании. Вы можете выиграть огромную сумму в лотерею, причем вашему везению помогут люди из окружения. В этом месяце благоприятно погасить долги, сделать нужные покупки и позволить себе материальные капризы.

У Весов в последний месяц осени ожидается карьерный взлет. В ноябре вас могут повысить или предложить более заманчивую должность. Не бойтесь идти на риск и не уходите от перемен. Поверьте, что любые изменения приходят в вашу жизнь с целью изменить ее к лучшему. Вы повысите уровень своей жизни и обретете полную финансовую независимость.

Переставшие верить в удачу Рыбы неожиданно почувствуют вкус побед. В ноябре 2019 года вас ожидают большие финансовые поступления, причем это может произойти совсем неожиданно: вы станете хозяином целого состояния буквально ни с того ни с сего. Вы можете вступить в наследство или получить долю в бизнесе. Будьте смелее и не упускайте шанс стать богатым.

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