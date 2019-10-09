Гороскоп на 9 октября: успех у влюбленных Тельцов и непростой день для Раков

Финансовая ситуация не слишком благоприятна, придется отказаться от некоторых запланированных расходов, в том числе и совместных развлечений с любимым человеком. Семейные отношения гармоничны, близкие готовы прийти вам на помощь, но едва ли будут вмешиваться в ваши дела по собственной инициативе.

Дева

Для многих Дев этот день будет связан с появлением новых возможностей в профессиональной сфере. Можно открыть в себе новые таланты, превратить давнее хобби в источник неплохого дохода. Подходит день для собеседований, обсуждения вопросов, касающихся смены работы или вступления в новую должность.

Если в делах ситуация складывается хорошая, то в личной жизни – просто замечательная. Ваши чувства не безответны, поводов для радости будет немало. Звезды советуют проводить свободное время в обществе давних знакомых, не отправляться в одиночку в ночные клубы и подобные увеселительные заведения.

Весы

Коллеги и руководство могут напомнить вам о давних промахах в работе, что, несомненно, омрачит этот день. Еще одна проблемная сфера – ваше самочувствие: оно может ухудшиться, и в немалой степени это связано с тем, что вы не хотите отказываться от своих вредных привычек. В остальном же можно говорить о преобладании влияния позитивных тенденций.

День обещает приятное общение с друзьями, родственниками, старыми знакомыми. Романтические свидания вас тоже не разочаруют. В знакомствах звезды советуют быть разборчивее; флирт в увеселительном заведении едва ли станет началом серьезных отношений.

Скорпион

Удача ожидает всех, кто умеет делиться с окружающими не только горестями, но и радостями. Для того, чтобы в полной мере воспользоваться возможностями этого дня, вам понадобятся действительно хорошие отношения с друзьями и деловыми партнерами: если они привыкли видеть в вас позитивного человека, ваши шансы одержать важную победу стремительно возрастают.

Советы родственников окажутся не слишком приятными, однако прежде, чем начинать спор, постарайтесь все же серьезно обдумать их. Любимые человек доверяет вам во всем, поэтому к принятию решений, касающихся вас обоих, нужно подходить ответственно.

Стрелец

День весьма многообещающий и интересный. Единственное, что требуется от Стрельцов – не браться за решение слишком сложных задач, не заниматься непосильным трудом; тех, кто не способен правильно оценить свои силы, звезды сегодня не жалуют. Очень удачен день для заключения сделок, подписания любых договоров, касающихся денег.

Романтическое свидание подарит массу приятных эмоций. Вообще, с точки зрения личной жизни день очень и очень хорош. Единственная проблема состоит в вашей самонадеянности, порой толкающей вас на необдуманные поступки. Постарайтесь прислушиваться к доводам здравого смысла и рассуждать логически.

Козерог