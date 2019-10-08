Поклонники убеждены: Лорак беременна
На свежем видео, снятом во время последнего концерта артистки, она запечатлена с заметно округлившимся животом и поплывшими боками, сообщает kleo.ru.
Ани Лорак, общаясь с журналистами, предпочитает разговаривать о творчестве, а не о личной жизни. Именно поэтому обо всех изменениях им приходится узнавать от знакомых певицы и делать выводы на основании видео, снятых очевидцами.
Видео было снято зрителями во время последнего концерта знаменитости. В ролике звезда запечатлена в полупрозрачном платье, под которым отчетливо видно – у артистки заметно увеличился живот, поплыли бока.
Поклонники резонно заметили, что на догадки диванных детективов это уже не похоже. Лорак всегда была стройной и подтянутой. Ни разу после рождения Софии она не была замечена с такими явными изменениями в фигуре. Журналисты предполагают, что отцом является Егор Глеб.
Зная об убеждениях певицы, СМИ предполагают, она будет скрывать этот факт настолько долго, насколько это будет возможно. Подтверждением версии являются резко изменившиеся концертные костюмы знаменитости. Привычные облегающие платья и комбинезоны артистка заменила платьями на запах, накидками и плащами, которые максимально скрывают область живота.