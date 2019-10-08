Поклонники убеждены: Лорак беременна

Ани Лорак, общаясь с журналистами, предпочитает разговаривать о творчестве, а не о личной жизни. Именно поэтому обо всех изменениях им приходится узнавать от знакомых певицы и делать выводы на основании видео, снятых очевидцами.

Именно так стало известно об изменах бывшего супруга Лорак, точно также поклонники узнали о ее романе с саунд продюсером Black Star. Новый ролик убедительно доказывает – Лорак беременна.

Видео было снято зрителями во время последнего концерта знаменитости. В ролике звезда запечатлена в полупрозрачном платье, под которым отчетливо видно – у артистки заметно увеличился живот, поплыли бока.

Поклонники резонно заметили, что на догадки диванных детективов это уже не похоже. Лорак всегда была стройной и подтянутой. Ни разу после рождения Софии она не была замечена с такими явными изменениями в фигуре. Журналисты предполагают, что отцом является Егор Глеб.