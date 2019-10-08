Вт, 8.10.2019
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ТОП-5: самые популярные Twitter-аккаунты в Эстонии
А вы догадывались?

Taavi Rõivas

ФОТО: Konstantin Sednev

В век Интернета совсем не удивительно, когда за жизнью и мыслями какой-то знаменитости следят тысячи поклонников. Но мы живем в маленькой стране, численность жителей которой насчитывает всего 1,3 миллиона человек. Но даже при такой населенности за некоторыми эстонскими общественными деятелями следят десятки, а то и сотни тысяч человек.

Вот ТОП-5 самых популярных Twitter-аккаунтов наших соотечественников.

5. Таави Рыйвас, 40 754 фолловера

Бывший премьер-министр Эстонии, депутат Рийгикогу от Партии реформ.

Twitter-аккаунт можно посмотреть ЗДЕСЬ!

Taavi Rõivas. Таави Рыйвас

ФОТО: Sander Ilvest

4. Андрус Ансип, 52 161 фолловеров

Еще один бывший премьер-министр Эстонии, до июля 2019 был в составе Европарламента.

Twitter-аккаунт можно посмотреть ЗДЕСЬ!

Андрус Ансип.

ФОТО: Marko Saarm / Sakala

3. Керли Кыйв, 77 736 фолловеров

Эстонская певица и автор песен. На данный момент Керли живёт в Лос-Анджелесе.

Twitter-аккаунт можно посмотреть ЗДЕСЬ!

Керли Кыйв.

ФОТО: Visitestonia.com

2. Тоомас Хенрик Ильвес, 101 442 фолловера

Бывший президент Эстонской Республики.

Twitter-аккаунт можно посмотреть ЗДЕСЬ!

Тоомас Хендрик Ильвес

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

1. Хелена-Реэт Эннет, 294 052 фолловера

Жерналист, блогер и главный редактор портала ohmygossip.ee. В 2015 году американский портал FamousBirthdays выбрал ее второй среди лучших блоггеров.

Twitter-аккаунт можно посмотреть ЗДЕСЬ!

Хелена-Реэт Эннет

ФОТО: Ove Maidla

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