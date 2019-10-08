ТОП-5: самые популярные Twitter-аккаунты в Эстонии

В век Интернета совсем не удивительно, когда за жизнью и мыслями какой-то знаменитости следят тысячи поклонников. Но мы живем в маленькой стране, численность жителей которой насчитывает всего 1,3 миллиона человек. Но даже при такой населенности за некоторыми эстонскими общественными деятелями следят десятки, а то и сотни тысяч человек.