ТОП-5: самые популярные Twitter-аккаунты в Эстонии
В век Интернета совсем не удивительно, когда за жизнью и мыслями какой-то знаменитости следят тысячи поклонников. Но мы живем в маленькой стране, численность жителей которой насчитывает всего 1,3 миллиона человек. Но даже при такой населенности за некоторыми эстонскими общественными деятелями следят десятки, а то и сотни тысяч человек.
Вот ТОП-5 самых популярных Twitter-аккаунтов наших соотечественников.
5. Таави Рыйвас, 40 754 фолловера
Бывший премьер-министр Эстонии, депутат Рийгикогу от Партии реформ.
4. Андрус Ансип, 52 161 фолловеров
Еще один бывший премьер-министр Эстонии, до июля 2019 был в составе Европарламента.
3. Керли Кыйв, 77 736 фолловеров
Эстонская певица и автор песен. На данный момент Керли живёт в Лос-Анджелесе.
2. Тоомас Хенрик Ильвес, 101 442 фолловера
Бывший президент Эстонской Республики.
1. Хелена-Реэт Эннет, 294 052 фолловера
Жерналист, блогер и главный редактор портала ohmygossip.ee. В 2015 году американский портал FamousBirthdays выбрал ее второй среди лучших блоггеров.