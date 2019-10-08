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«Женщина-огонь»: Анна Седокова решилась на перемены

Анна Седокова

ФОТО: Instagram

Певица Анна Седокова опубликовала в своем Intagram-аккаунте новую публикацию. Звезда продемонстрировала кардинальные перемены, пишут Дни.ру

На снимках знаменитость предстала в новом амплуа. Она перекрасила свою густую шевелюру в ярко-рыжий цвет.

Привет, а вот и мой новый цвет! Теперь, я точно девушка огонь. Вы так часто лайкали меня в рыжем цвете, что я решилась на перемены, потому что я вас очень люблю!

– призналась Седокова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Многие поклонники оценили изменения во внешности Анны. "Мне кажется, так намного лучше, чем в блонд", "Какая красивая", "Вам очень идет! Благородно смотрится! Браво мастеру!" "Вы с любым цветом прекрасны!", "Шикарная, мне вы в рыжем цвете всегда нравились!", "Ваааау! Бомба!", "Просто секси львица. Женщина-огонь!", "Очень здорово!", – восторгались фолловеры.

Почему-то напоминает этот цвет, когда вы, Аня, были еще в составе группы ВИА Гра,

– отметила подписчица.  

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