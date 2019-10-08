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Максим Фадеев спровоцировал слухи о дочери

Максим Фадеев

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Продюсер заинтриговал поклонников новым снимком в Instagram. Пользователи соцсети заподозрили, что Максим Фадеев несколько лет скрывал от общественности дочь, пишут Дни.ру.

51-летний продюсер поделился снимком малышки.

С днем рождения, моя муза,

– подписал он кадр, сопроводив послание изображением сердца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Максим Фадеев не пояснил, кем ему приходится девочка. Фолловеры решили, что он представил публике своего ребенка. "Это дочка?", "Поздравляем Вашу малышку", "Как похожа на Макса", – прокомментировали публикацию подписчики.

Примечательно, что продюсер размещал фото с этой девочкой около месяца назад. Можно предположить, что она стала его новой подопечной.

Скоро об этой девочке узнают все!

– подписал тогда снимок Фадеев.

Отметим, что тема детей является для знаменитости болезненной. Много лет назад он пережил смерть новорожденной дочери. В результате сложных родов Максим Фадеев едва не потерял и жену Наталью. Продюсер очень тяжело переживал случившееся. Позже у него родился сын Савва, которому уже 22 года.

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