Максим Фадеев спровоцировал слухи о дочери

51-летний продюсер поделился снимком малышки.

С днем рождения, моя муза,

– подписал он кадр, сопроводив послание изображением сердца.

Максим Фадеев не пояснил, кем ему приходится девочка. Фолловеры решили, что он представил публике своего ребенка. "Это дочка?", "Поздравляем Вашу малышку", "Как похожа на Макса", – прокомментировали публикацию подписчики.

Примечательно, что продюсер размещал фото с этой девочкой около месяца назад. Можно предположить, что она стала его новой подопечной.

Скоро об этой девочке узнают все!

– подписал тогда снимок Фадеев.