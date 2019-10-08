Экстрасенс Илона Калдре: «Политики рвутся к власти, потому что вкусно жрать хочется всегда»

«К сожалению, ситуация в стране такова: демократия и свобода слова понимается всеми по-разному. Так или иначе, простые люди, не относящиеся к политике напрямую, к сожалению, не могут выключить себя из этой ситуации. Люди разочарованы – ни одно слово ни одного политика ничего не стоит. У Эстонии была своя валюта, но страна предпочла от нее отказаться. Эстония так стремилась к независимости своих мнений, суждений, политических взглядов и действий… и что мы имеем сейчас? Эстония стремилась к экономической самостоятельности, и...? Где эта желанная свобода?! В чем она?!

Политики рвутся к власти изо всех своих сил потому, что вкусно жрать хочется всегда. Мне бы хотелось, чтобы и интересы народы были учтены, и чтобы президент думал о своем малочисленном народе, а люди были бы добрыми, терпимыми и имели возможность поддерживать свое здоровье. Чтобы жили бы мы все счастливо, долго и самым достойным образом! Я желала бы нашей прекрасной молодежи не уезжать и не искать счастья за пределами Родины, а работать и творить на благо свое и своей страны. Я желала бы моей стране уважения от тех, кто живет на нашей земле, стабильности, терпения и добра, всем нам понимать и принимать друг друга, и сохранять язык души и доброжелательного отношения. Я желаю мира и мирного разрешения любых вопросов. Пусть уже наладится замечательная грамотная система образования, которая даст путевку в жизнь большому количеству детей. Они будут расти, набираться мудрости и будут нести в страну стабильность и радость. И я хочу, чтобы все без исключения живущие здесь имели равные права и возможности, чтобы наша земля стала уютным домом для всех тех, кто живет здесь сегодня, и кто, быть может, приедет сюда с благими намерениями.